Francesca Fagnani è pronta a riaccendere i riflettori su Rai2 con il ritorno di “Belve”, il talk show delle interviste senza filtri. La nuova stagione promette scintille con ospiti sorprendenti e domande taglienti, ma la vera novità è l’arrivo di “Belve Crime”, uno spin-off dedicato alla cronaca nera.

Quando inizia e chi saranno i primi ospiti

L’appuntamento da segnare in calendario è martedì 22 aprile, data in cui Fagnani tornerà in prima serata con il suo stile inconfondibile. Secondo TvBlog, i primi tre ospiti saranno Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone, un mix esplosivo di provocazione, fascino e personalità forti.

“Belve Crime”: il lato oscuro delle interviste

Oltre alla versione classica, la giornalista ha svelato ai microfoni di Tv Talk un nuovo format che promette di far discutere: “Belve Crime”. Questa versione alternativa darà voce a chi ha vissuto il crimine in prima persona, esplorando le menti di chi ha sbagliato o ha inflitto il male. Come anticipato dalla stessa Fagnani, si tratterà di un “viaggio nelle zone più oscure dell’animo umano”.

Tra interviste serrate e racconti da brividi, la nuova stagione di “Belve” si preannuncia imperdibile.

