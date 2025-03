Il Foggia a Caserta senza punte: sfida decisiva per la salvezza

Dopo tre sconfitte consecutive, il Foggia si prepara a una trasferta fondamentale per il proprio destino in Serie C. Sabato 30 marzo, i rossoneri scenderanno in campo allo stadio “Alberto Pinto” contro la Casertana in una partita che potrebbe rappresentare la svolta definitiva nella corsa alla salvezza.

Il distacco tra le due squadre è di otto punti, con la formazione campana in ripresa e intenzionata a ottenere un risultato utile per allontanarsi dalla zona playout. Per il Foggia, invece, vincere significherebbe mettere un’ipoteca sulla permanenza in categoria.

Emergenza in attacco per Zauri

La vigilia della gara è stata caratterizzata dall’ennesima emergenza in attacco per i rossoneri. Il tecnico Luciano Zauri ha sottolineato le difficoltà in conferenza stampa: “Alla luce degli ultimi risultati, questa partita diventa ancora più importante. Non abbiamo un attaccante centrale a causa delle diverse indisponibilità, e in alcune circostanze abbiamo provato ad adattare Marzupio in avanti”. Una soluzione che, per forza di cose, potrebbe essere riproposta anche a Caserta.

Le assenze pesano come un macigno: Sarr e Salines non saranno della partita, mentre Santaniello non è ancora al meglio. Questa situazione si protrae ormai da tempo, frutto anche di un mercato di gennaio che non ha portato rinforzi adeguati nel reparto avanzato. L’assenza di alternative offensive rischia di compromettere seriamente la fase realizzativa del Foggia, già in difficoltà nelle ultime uscite.

Casertana in ripresa, sfida complicata per il Foggia

Se i rossoneri devono fare i conti con una situazione offensiva complicata, la Casertana arriva alla sfida con il morale alto. La squadra campana ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane e punta ad allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Per il tecnico Cangelosi, il confronto con il Foggia rappresenta una grande occasione per consolidare i progressi e mettere pressione alle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza.

Sul piano tattico, la Casertana potrebbe approfittare delle difficoltà offensive del Foggia per impostare una gara aggressiva, cercando di sbloccare il risultato nei primi minuti e poi gestire il vantaggio. La difesa rossonera sarà chiamata a un compito difficile, soprattutto in considerazione delle ripartenze veloci e della fisicità dei campani.

Obiettivo: punti salvezza

Nonostante le difficoltà, il Foggia è consapevole che un risultato positivo potrebbe rappresentare la chiave di volta per la stagione. Un pareggio potrebbe comunque essere utile, ma una vittoria consentirebbe alla squadra di mettere una seria ipoteca sulla permanenza in Serie C, evitando di essere risucchiata nella lotta playout. La formazione di Zauri dovrà quindi trovare il modo di rendersi pericolosa nonostante l’assenza di un attaccante di ruolo, magari sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti o provando soluzioni da calcio piazzato.

Il fischio d’inizio è fissato per le 17:30, con diretta riservata agli abbonati su Sky Sport e Now Tv. Sarà una gara ad alta tensione, con il Foggia chiamato a dare una risposta importante sul campo e a superare le difficoltà offensive per conquistare punti preziosi in ottica salvezza.

