L’Italia nel duopolio Meloni-Schlein: Europa, conti pubblici e salari

L’attuale scenario politico italiano è dominato da un duopolio tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, rispettivamente leader del governo e dell’opposizione.

Questa dinamica, che perdura da oltre trent’anni, trascende le gravi crisi internazionali, configurandosi come una sorta di prosecuzione delle “convergenze parallele” post-boom economico. Più precisamente entrambe, pur con ruoli invertiti, sembrano aderire a una politica fondata su tre precisi pilastri: un blando europeismo, un rigido controllo della spesa pubblica e salari contenuti.

Quanto all’europeismo è da riconoscere che la classe politica italiana ha storicamente delegato all’Unione Europea riforme cruciali, come quelle sui servizi pubblici e la tutela dei consumatori. Ma oggi, le leader si trovano a gestire un contesto internazionale complesso, segnato dall’aggressione russa e dalle politiche commerciali statunitensi. La loro adesione a partiti con radici populiste ed antieuropeiste limita la loro capacità di assumere posizioni nette, come l’invio di truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco. Tuttavia, la fluidità dello scenario potrebbe costringerle a scelte drastiche, ad esempio nel caso della introduzione concreta dei dazi USA o di un attacco russo ai paesi baltici attraverso tecniche ibride ma più aggressive del solito, poiché diversamente si materializzerebbe l’art. 5 del patto atlantico. In quest’ultimo caso, non è da escludere che cadano simultaneamente per l’esplodere delle contraddizione esistenti all’interno dei rispettivi schieramenti. Venendo viceversa al secondo punto, cioè al rigido controllo della spesa pubblica, e da dire che la Germania, con un debito pubblico al 63,3% del PIL, può stanziare ingenti fondi per investimenti militari e non. L’Italia, gravata da un debito del 142,9 % del PIL, fatica moltissimo a reperire risorse aggiuntive.

Dunque, margini di manovrano non ne esistono e non esisterebbero per chiunque, se non si vuole replicare la crisi del debito del 2012 il quale determino la caduta del governo a seguito di deflagrazione politica economica. Infine, non rimane che prendere in considerazione il tema della moderazione salariale.

La competitività delle imprese e la salvaguardia dell’occupazione sembrano precludere aumenti salariali, in assenza di una politica industriale mirata a ridurre gli sprechi e investire in infrastrutture, specialmente energetiche.

Tentativi di incrementare i salari per via legislativa, in assenza di tale politica industriale, comporterebbero inevitabilmente una contrazione della forza lavoro.

Le aziende, infatti, sarebbero costrette a redistribuire il carico di lavoro su un numero inferiore di dipendenti, con conseguenze negative per la produttività e il benessere dei lavoratori.

Analogamente, soluzioni alternative come l’alterazione del sistema fiscale, sia in diminuzione ma anche in aumento sull’esempio dei dazi statunitensi, si rivelerebbero inefficaci e controproducenti. Tali misure, infatti, non risolverebbero le criticità strutturali del sistema produttivo italiano. È importante sottolineare che la reticenza nell’adottare una politica industriale incisiva non è imputabile esclusivamente alla classe politica. Essa riflette, in parte, le resistenze dell’opinione pubblica italiana, spesso più incline a preservare lo status quo che a sostenere progetti infrastrutturali impopolari, quali termovalorizzatori o impianti nucleari. In conclusione, l’Italia rimane in attesa di un’evoluzione più chiara del quadro politico nazionale e internazionale, che tuttavia, potrebbe per assurdo persino rivelarsi più lenta del previsto, con il rischio di un prolungamento dello status quo fino alla fine della legislatura.