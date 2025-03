Lucera accoglie "La Paura Fa 40" al Teatro dell'Opera: una serata di spettacolo e divertimento

Lucera si prepara a vivere un appuntamento imperdibile con il teatro e l’intrattenimento. Questa sera, sabato 29 marzo, il sipario del Teatro dell’Opera di Lucera (Fg) si alzerà su “La Paura Fa 40”, una farsa in due atti diretta dal regista Paolo Di Capua. L’evento avrà inizio con l’ingresso del pubblico alle ore 20:00, mentre lo spettacolo prenderà ufficialmente il via alle 20:30.

Sul palco, i talentuosi attori del Gruppo Teatrale “Il Baffo odv” di Torremaggiore (Fg), guidati con maestria da Di Capua, porteranno in scena una commedia brillante, caratterizzata da ritmo incalzante e situazioni esilaranti, promettendo agli spettatori una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza. La compagnia, conosciuta per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con interpretazioni vivaci e curate, rappresenta una realtà consolidata del panorama teatrale locale, con un repertorio che spazia dalla commedia alla satira sociale.

Ospiti d’eccezione per una serata unica

Oltre alla rappresentazione teatrale, la serata sarà arricchita da ospiti speciali che contribuiranno a rendere l’evento ancora più coinvolgente. Tra questi, spicca la presenza di Giuseppe Luigi Iannetti, noto showman televisivo pugliese, il quale si esibirà in un numero pensato per il pubblico di Lucera. Al suo fianco, Giovanna Grifa, artista dalla voce raffinata, e il giovane talento musicale di San Severo, Anthony Ricci. Quest’ultimo, con la sua voce promettente e il carisma che lo contraddistingue, rappresenta una delle nuove leve della scena musicale locale, pronto a incantare la platea con la sua performance.

Un evento che unisce teatro e spettacolo

“La Paura Fa 40” non è solo una rappresentazione teatrale, ma un’occasione di incontro e condivisione per il pubblico del territorio. La farsa, genere che da sempre affascina per la sua capacità di divertire attraverso situazioni paradossali e personaggi grotteschi, trova nella regia di Paolo Di Capua una dimensione moderna e accattivante, capace di catturare l’attenzione di spettatori di tutte le età.

Il Teatro dell’Opera di Lucera si conferma ancora una volta come uno dei punti di riferimento per la cultura e l’intrattenimento in Capitanata, offrendo al pubblico eventi di qualità che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza agli spettacoli di varietà. Questa serata, in particolare, rappresenta un’opportunità per godere di una commedia ben costruita e di momenti di spettacolo che sapranno coinvolgere ed emozionare.

Un’occasione da non perdere

L’appuntamento è dunque fissato per questa sera, sabato 29 marzo, con una programmazione che promette di regalare risate e intrattenimento di alto livello. Per chiunque fosse interessato a partecipare, è possibile ottenere ulteriori informazioni contattando il numero 329 0204528.

Non resta che prepararsi per una serata all’insegna del buon umore e della cultura teatrale, in compagnia di artisti di talento e di un pubblico appassionato, pronto a lasciarsi trasportare dalla magia del teatro.