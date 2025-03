LUCERA (FOGGIA) – Un commovente addio, carico di dolore e solidarietà, ha accompagnato ieri mattina i funerali di Giovanni Antonio Amodeo, operaio edile di 60 anni, scomparso tragicamente lo scorso lunedì a Termoli.

L’uomo è deceduto improvvisamente mentre lavorava in un cantiere sul lungomare Nord, colpito da un malore che non gli ha dato scampo.

La cerimonia, celebrata nella chiesa di San Pasquale a Lucera, ha visto la presenza di familiari, amici e colleghi, tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia.

Un momento di forte commozione per una perdita che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Giovanni Amodeo, da sempre dipendente di una ditta edile di Lucera, era al lavoro nel cantiere di via Cristoforo Colombo quando, al termine del turno, si è accasciato improvvisamente. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere.

La famiglia, profondamente scossa dall’accaduto, ha richiesto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte, affidando l’incarico all’avvocato Vincenzo Scarano per perseguire ogni via legale utile a fare luce sull’accaduto.

Amodeo, che aveva iniziato la sua carriera come manovale all’età di 14 anni, lascia nel dolore la moglie e due figlie.

La sua scomparsa ha scosso non solo i suoi cari, ma l’intera cittadinanza. In risposta a questo tragico evento, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha già raggiunto quota 2.000 euro.

L’obiettivo è raccogliere 10.000 euro per offrire un sostegno economico alla famiglia Amodeo, chiamata ad affrontare un momento di grande difficoltà.

Le comunità di Lucera e Termoli si stringono attorno ai familiari, ricordando Giovanni Amodeo come un uomo di straordinaria dedizione e sacrificio, sempre al servizio della sua famiglia e del suo lavoro.

L’appello è di continuare a contribuire alla raccolta fondi, un gesto di vicinanza e solidarietà per chi è rimasto nel ricordo del compianto Giovanni.

