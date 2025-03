La circolazione ferroviaria sulla tratta Apricena-Rodi Garganico è interrotta da questa mattina a causa della caduta di un albero sulla linea elettrica tra Cagnano Varano e Carpino. Il tronco ha provocato un blocco momentaneo dei treni, costringendo Ferrovie del Gargano ad attivare autobus sostitutivi per garantire i collegamenti.

I tecnici sono al lavoro per rimuovere l’ostacolo e ripristinare la viabilità, ma le operazioni risultano complicate dalle piogge torrenziali e dal forte vento che stanno colpendo la zona, con un’allerta meteo in corso per temporali, grandine e raffiche intense.

Ferrovie del Gargano ha comunicato l’accaduto attraverso i propri canali ufficiali, precisando: “Ci scusiamo per il disagio, anche se indipendente dalla nostra volontà”.

Lo riporta FoggiaToday.it.