Manfredonia a caccia della salvezza. Sfida cruciale contro l’Ischia

La 29ª giornata del Girone H di Serie D, in programma domenica 30 marzo 2025, si preannuncia decisiva per diverse squadre, soprattutto in chiave salvezza. Il Manfredonia, attualmente terzultimo con 27 punti, ospiterà l’Ischia in una sfida fondamentale per rimanere agganciato alla zona playout.

Il programma della 29ª giornata

Matera-Brindisi

Ugento-Casarano

Virtus Francavilla-Fasano

Fidelis Andria-Costa d’Amalfi

Manfredonia-Ischia

Angri-Martina

Francavilla in S.-Gravina

Nocerina-Palmese

Nardò-Real Acerrana

Classifica attuale

Casarano 61

Nocerina 57

Martina 54

Fidelis Andria 51

Virtus Francavilla 41

Fasano 40

Matera 40

Nardò 37

Palmese 37

Ischia 36

Francavilla 34

Gravina 34

Real Acerrana 31

Ugento 30

Manfredonia 27

Angri 22

Brindisi 18

Costa d’Amalfi 16

Prossima giornata: match chiave il 6 aprile

Dopo la sfida con l’Ischia, il Manfredonia sarà atteso da un impegno proibitivo contro la capolista Casarano. Ecco il calendario della 30ª giornata, che potrebbe essere determinante sia per la lotta al vertice che per la corsa salvezza:

Real Acerrana-Fidelis Andria

Palmese-Francavilla in S.

Martina-Nardò

Gravina-Ischia

Casarano-Manfredonia

Costa d’Amalfi-Matera

Fasano-Nocerina

Virtus Francavilla-Angri

Brindisi-Ugento

Con soli quattro turni al termine, la lotta per non retrocedere entra nel vivo. Il Manfredonia dovrà dare tutto per conquistare punti fondamentali, evitando di scivolare ulteriormente in classifica.

