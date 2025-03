MANFREDONIA (FOGGIA) – Una segnalazione formale è stata inviata al Prefetto e al responsabile per la prevenzione della corruzione comunale.

Questo il primo passo di un percorso che potrebbe condurre il caso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora dall’amministrazione comunale non arrivassero risposte.

Al centro della vicenda, una nomina che solleva più di una perplessità: il Comune di Manfredonia ha affidato l’incarico di direttore dei lavori per un appalto da 2,5 milioni di euro a un tecnico che, fino a poco tempo prima, aveva già lavorato come progettista per la stessa impresa esecutrice in un altro appalto comunale da 1,15 milioni di euro.

Un evidente conflitto di interessi, secondo i consiglieri comunali di Forza Italia, che paragonano la situazione a quella di un arbitro di calcio chiamato a dirigere una partita di una squadra con cui ha collaborato fino al giorno prima.

Ma il caso non finisce qui.

Il tecnico in questione risulta anche progettista per un altro operatore economico, vincitore di un appalto comunale da 1,45 milioni di euro.

Con un dettaglio rilevante: proprio ieri, è stata indicata come subappaltatrice la stessa impresa per la quale il professionista ha già lavorato e che ora dovrebbe supervisionare in qualità di direttore dei lavori.

“Si tratta di una vicenda regolare?”, chiedono i consiglieri comunali, sollecitando l’intervento immediato del sindaco e dell’assessore competente.

In assenza di un’azione risolutiva da parte dell’amministrazione, Forza Italia annuncia l’intenzione di portare il caso all’attenzione dell’ANAC per fare chiarezza sulla legittimità degli incarichi assegnati.