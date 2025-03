Manfredonia, ora anche furti nei garages: la città alza la guardia contro la criminalità. "E' assurdo, vergogna"

Manfredonia. Continuano i furti nelle abitazioni, nelle autovetture, e ora anche nei garages a Manfredonia.

Nella mattinata del 6 marzo 2025, un residente in zona Stazione Campagna, ha denunciato alle autorità l’ennesimo atto criminoso che ha violato la sua proprietà.

Il furto, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo, ha visto ignoti intrufolarsi nel garage del denunciante, danneggiando la serranda e mettendo a soqquadro l’interno.

Tra gli oggetti sottratti figurano una motocicletta Piaggio Vespa 50 Special, di colore arancione, un casco per moto, un barattolo di olio extravergine di oliva e una notevole quantità di liquori, oltre a caffè e altri beni di uso quotidiano. ò

La vittima dei fatti, che ha dichiarato di non essere coperto da assicurazione contro furti di questo tipo, ha espresso il suo disappunto per l’accaduto, sottolineando come non ci siano sospetti su eventuali colpevoli.

Il racconto del denunciante rivela il profondo disprezzo per questi atti di vandalismo, che non solo arrecano danni materiali, ma creano anche un clima di insicurezza e sfiducia. Un gesto che lascia senza parole e che alimenta il rammarico in una comunità già stanca di subire simili violazioni della propria intimità.

Manfredonia, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con un fenomeno che mina il senso di sicurezza e tranquillità che ogni cittadino ha il diritto di vivere nel proprio ambiente domestico.

Il caso si aggiunge a una lunga lista di furti e reati che sembrano non avere fine.