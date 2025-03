Monte Sant'Angelo e il Gargano conquistano la Cina: il successo di Gargano Sapori nei supermercati cinesi

Monte Sant’Angelo (FG) – Un grazioso borgo del Gargano, Monte Sant’Angelo, “Città dei due siti Unesco”, si sta facendo conoscere in tutto il mondo grazie all’eccellenza dei suoi prodotti artigianali.

È il caso di Gargano Sapori, l’azienda fondata dall’imprenditore Mario Maratea, che sta facendo incetta di successi anche nei supermercati cinesi con i suoi pregiati prodotti tipici. La qualità dei prodotti, che raccontano le tradizioni culinarie del Gargano, sta conquistando i palati più esigenti del gigante asiatico, dove la passione per il cibo italiano sta crescendo a ritmi vertiginosi.

Il successo della Gargano Sapori in Cina non è solo un risultato commerciale, ma una vera e propria affermazione delle tradizioni gastronomiche italiane. Nei supermercati cinesi, infatti, è ormai possibile trovare la pasta, taralli, marmellate, dolci, e altri prodotti tipici della zona del Gargano, tutti realizzati con metodi artigianali, che sono molto apprezzati dai consumatori locali.

La pasta, in particolare, continua a essere la regina indiscussa dei prodotti Made in Italy conosciuti in Cina, con un enorme apprezzamento per la sua qualità e per il suo processo di lavorazione tradizionale.

Mario Maratea, fondatore di Gargano Sapori, esprime con orgoglio la sua soddisfazione per questo traguardo. «È una grande emozione vedere i nostri prodotti sugli scaffali dei supermercati cinesi. Da sempre crediamo nella qualità artigianale e nel valore delle tradizioni locali, e il fatto che i consumatori cinesi riconoscano e apprezzino questo impegno è per noi una grande soddisfazione», commenta l’imprenditore.

Il crescente interesse per i prodotti alimentari italiani in Cina è in gran parte dovuto alla crescente consapevolezza dei consumatori cinesi riguardo alla sicurezza alimentare e alla salute. Sempre più spesso, i cinesi si rivolgono a prodotti artigianali di alta qualità, considerando questi come più sicuri e salutari rispetto ad altri prodotti industriali. La pasta artigianale, con le sue caratteristiche nutrizionali superiori, è diventata una scelta privilegiata, non solo per il suo sapore autentico, ma anche per i benefici che apporta alla salute.

Gargano Sapori si inserisce perfettamente in questo contesto, portando in Cina il meglio della tradizione gastronomica del Gargano. L’azienda di Monte Sant’Angelo ha saputo sfruttare la crescente domanda di cibo sano e naturale, con un’offerta che include non solo pasta, ma anche altri prodotti tipici del territorio, come i formaggi e i salumi, tutti rigorosamente lavorati secondo le tecniche artigianali locali.

La distribuzione in Cina rappresenta solo una delle tappe di una strategia di internazionalizzazione che ha visto Gargano Sapori conquistare anche altri mercati internazionali, dalla Europa agli Stati Uniti, con un crescente interesse da parte di consumatori sempre più orientati alla qualità e alla sostenibilità.

Il futuro è internazionale

Il successo di Gargano Sapori in Cina è solo l’inizio di un percorso di espansione internazionale che, secondo Mario Maratea, potrebbe portare ulteriori soddisfazioni. «Guardiamo con fiducia al futuro. Il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più il nostro territorio e la nostra tradizione gastronomica in tutto il mondo, continuando a lavorare con passione e impegno per garantire sempre il massimo della qualità».

In un mondo sempre più globalizzato, la piccola realtà di Monte Sant’Angelo ha dimostrato che è possibile portare nel mondo l’autenticità dei prodotti artigianali, facendosi apprezzare per la qualità, la tradizione e il rispetto per la salute dei consumatori. Con il successo in Cina, Gargano Sapori rappresenta una delle realtà più interessanti del panorama gastronomico italiano, che dimostra come la passione e l’impegno possano trasformare un piccolo sogno in un successo internazionale.

