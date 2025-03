Case a 1 Euro a Penne: Un’Iniziativa che Attira Interessati da Tutto il Mondo

Dal momento in cui la notizia delle case in vendita a soli un euro a Penne è stata diffusa dalla rete statunitense CNN, la piccola cittadina abruzzese, situata in provincia di Pescara, ha visto un incredibile afflusso di interesse globale. In poco più di dieci giorni, la casella di posta elettronica del Comune è stata letteralmente invasa, con oltre 1.700 email provenienti da ogni angolo del mondo.

L’iniziativa di vendere case a un euro a Penne non è certo una novità assoluta in Italia, ma si distingue per alcune caratteristiche particolari che l’hanno resa ancora più attraente per chi desidera investire in un angolo d’Italia. A differenza di altri progetti simili, infatti, non è richiesto un deposito cauzionale, ma solo l’impegno a ristrutturare l’immobile entro tre anni dall’acquisto. Si tratta di un tentativo concreto per rivitalizzare il centro storico di un paese che ha visto calare la sua popolazione a causa dello spopolamento, un fenomeno che sta colpendo molte piccole località italiane, specialmente quelle che si trovano lontano dalle grandi città.

Il progetto delle case a 1 euro a Penne non è stato un episodio isolato, infatti, nel 2022 si era già avviata la vendita di un lotto di tre abitazioni. Quella prima fase ha avuto un discreto successo, tanto che alcuni nuovi residenti hanno scelto di trasferirsi nel borgo, come una coppia di statunitensi che hanno deciso di aprire un ristorante specializzato in cucina abruzzese, portando con sé un pezzo di Penne all’estero. Tuttavia, ciò che sta accadendo ora è decisamente più significativo, con un numero crescente di richieste da parte di persone provenienti da diverse parti del mondo, che vedono in questa iniziativa una possibilità di cambiamento di vita, oltre alla prospettiva di restaurare una casa storica in una delle zone più belle dell’Abruzzo.

A confermare la crescente attenzione internazionale sul progetto è stato lo stesso sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, che ha dichiarato: “Abbiamo dovuto istituire un ufficio apposito per la gestione delle richieste riguardanti le ‘Case a 1 euro’ e collaboriamo con una startup che si occupa della parte burocratica e delle pratiche necessarie per l’acquisto.” Petrucci ha anche sottolineato come il paese, proprio come molte altre località italiane, ha dovuto affrontare una drastica riduzione della popolazione nel corso degli anni, causata soprattutto dall’emigrazione interna. Tuttavia, oggi Penne sembra godere di una nuova vita grazie all’interesse di chi, pur non avendo origini legate al paese, riconosce il potenziale della sua bellezza e delle sue opportunità.

Penne offre una combinazione perfetta di natura, storia e servizi che la rendono particolarmente interessante. Il paese è ben fornito di strutture essenziali come scuole secondarie, ospedale, impianti sportivi e servizi come l’Inps e l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, la zona è famosa per la sua riserva naturale del Lago di Penne, una delle storiche oasi del WWF, che attira ogni anno escursionisti e amanti della natura. Per gli appassionati di attività all’aria aperta, ci sono oltre 10 chilometri di sentieri escursionistici, un parco avventura e diverse attrazioni naturali che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di chi visita il paese.

Non solo la bellezza del paesaggio naturale, ma anche la qualità della vita è una delle motivazioni principali per cui stranieri da ogni parte del mondo stanno mostrando interesse per le case a 1 euro. Secondo Ilario Lacchetta, ingegnere che collabora con l’ufficio “Case a 1 euro” del Comune, “la bellezza del posto e la qualità della vita sono le ragioni più citate dagli interessati.” Questo è un segno di come Penne stia diventando una destinazione sempre più desiderabile per chi cerca una vita tranquilla, lontano dal caos delle grandi metropoli, ma con un’ottima qualità dei servizi e della vivibilità.

Gli stranieri, provenienti da Paesi come Olanda, Polonia, Inghilterra e altri, stanno già visitando il paese e le case in vendita. Questa crescente affluenza sta trasformando Penne in una sorta di punto di riferimento per chi sogna di vivere in un borgo italiano, dove la tradizione e la modernità si incontrano in un equilibrio perfetto.

Il Comune di Penne è pronto a presentare ufficialmente il progetto con un incontro pubblico che si terrà il prossimo 11 aprile alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune. Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale e dare tutte le informazioni necessarie a chi vuole saperne di più sull’acquisto delle case e sulle opportunità che offre la cittadina.

Questa iniziativa è molto più che un semplice progetto di vendita immobiliare: è una vera e propria opportunità di rinascita per un piccolo comune italiano, che attraverso una proposta innovativa sta cercando di riportare vita e speranza in un centro storico che altrimenti rischierebbe di svanire. In un’epoca in cui molti piccoli borghi italiani sono destinati a diventare sempre più vuoti, iniziative come quella di Penne potrebbero rappresentare una soluzione concreta per preservare il patrimonio storico, culturale e umano delle piccole comunità, offrendo al contempo una nuova prospettiva a chi desidera intraprendere una nuova vita.

