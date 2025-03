VICENZA – Due uomini sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Vicenza con l’accusa di estorsione aggravata e tentata estorsione nei confronti di un imprenditore locale.

Secondo le indagini, i due avrebbero minacciato ripetutamente la vittima e la sua famiglia per farsi assegnare lavori edili dal valore di 300 mila euro.

Gli arrestati sono C.D.P., 38 anni, e A.M.R., 33 anni, entrambi originari della provincia di Foggia e residenti a Montecchio Maggiore.

Le pressioni esercitate sull’imprenditore lo avrebbero costretto a emettere una fattura da 50 mila euro per lavori mai eseguiti.

L’operazione della polizia, condotta con il supporto di unità cinofile e perquisizioni domiciliari, ha raccolto prove decisive per il provvedimento restrittivo.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per C.D.P., mentre A.M.R. è stato posto agli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi legati alla vicenda.

Lo riporta ilgiornaledivicenza.it