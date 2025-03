"Terremoto" a Unimore: 18 indagati per peculato, truffa e falsità ideologica. Sequestri, anche a Foggia

Operazione “Terremoto” a Unimore: 18 indagati per peculato, truffa e falsità ideologica. Sequestri per 260.000 euro, colpita anche la provincia di Foggia

Un nuovo scandalo scuote l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), con l’operazione “Terremoto” che ha portato alla luce una vasta rete di frodi amministrative. In un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dalla Guardia di Finanza, sono stati indagati complessivamente 18 soggetti, tra cui personale amministrativo, docenti universitari, dottorandi e assegnisti di ricerca. L’inchiesta riguarda un ammontare complessivo di circa 260.000 euro, sequestrati a seguito dell’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Le indagini: un’operazione sistematica di frode

L’indagine è partita da una denuncia-querela presentata dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dopo aver rilevato delle anomalie nella gestione amministrativa e contabile di uno dei dipartimenti dell’Ateneo. I sospetti si sono rivelati fondati quando, grazie alle indagini della Guardia di Finanza, è emerso un sistema ben organizzato di pagamenti indebiti, effettuati tra il 2013 e il 2020.

Il principale indagato, responsabile amministrativo del dipartimento, aveva accesso al sistema gestionale dell’Università e ai dispositivi di firma digitale. Con tali poteri, ha falsamente attestato circa 750 mandati di pagamento, inserendo causali fittizie e privi di giustificativi validi. Questi mandati, quindi, sono stati autorizzati, inducendo in errore la tesoreria dell’Ateneo che ha liquidato somme di denaro ingiustificate.

Tra le causali riportate sui mandati di pagamento, figurano voci del tutto inesistenti come “pagamento fornitori”, “rimborso piccole spese”, “rimborso per materiali di consumo” e altri acquisti non pertinenti all’attività istituzionale. Oltre ai consueti rimborsi per prestazioni mai rese, sono emersi anche acquisti di beni non giustificabili in ambito accademico: scarpe, felpe, carne, e addirittura la riparazione di un’auto privata.

Il danno economico e i sequestri

L’inchiesta ha messo in evidenza come il sistema fraudolento abbia causato un danno economico significativo, pari a 260.000 euro. Per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni di valore equivalente a tale importo. Tra questi, figurano disponibilità finanziarie e anche quote di due immobili, uno situato nella provincia di Modena e l’altro nella provincia di Foggia.

In particolare, la Provincia di Foggia è stata coinvolta nell’operazione, con il sequestro di beni immobili, evidenziando come la frode non si limitasse al solo territorio modenese. L’inclusione della provincia pugliese nella vicenda ha ampliato l’ambito dell’indagine, dimostrando come i movimenti finanziari fraudolenti si siano estesi ben oltre i confini regionali.

L’approfondimento su Unimore

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha seguito con attenzione l’evolversi della vicenda, ribadendo il proprio impegno per la trasparenza amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche. Dopo aver scoperto le irregolarità, l’Ateneo ha attivato i propri strumenti interni per verificare la situazione e ha collaborato pienamente con le autorità competenti.

In una nota ufficiale, Unimore ha sottolineato che, a seguito della denuncia-querela, sono stati avviati accertamenti interni che hanno portato a riscontrare le anomalie nella gestione contabile. Grazie a questa azione, l’Ateneo è riuscito a recuperare oltre 100.000 euro, pari a più di un terzo dell’importo complessivamente oggetto di contestazione.

Nel comunicato, l’Università ha ribadito la sua completa disponibilità a collaborare con le autorità, auspicando che si faccia giustizia e che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. L’Ateneo ha confermato la sua intenzione di costituirsi parte civile qualora si arrivi ad un processo penale, sottolineando come la tutela dell’integrità dell’istituzione e dell’interesse pubblico siano tra le sue priorità.

Le implicazioni per l’Università

Questa operazione evidenzia non solo l’entità del danno economico subito dall’Ateneo, ma anche come una gestione contabile inadeguata possa consentire l’insorgere di atti di frode. La vicenda rappresenta un’importante lezione sulla necessità di un controllo rigoroso e continuo delle operazioni amministrative, specialmente quando si gestiscono risorse pubbliche. In un contesto accademico, dove la trasparenza e l’affidabilità sono fondamentali, il caso di Unimore potrebbe generare una riflessione su come migliorare i sistemi di monitoraggio e prevenzione all’interno delle istituzioni pubbliche.

L’Università di Modena e Reggio Emilia, consapevole della serietà del caso, ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, ma anche la determinazione a perseguire con fermezza ogni responsabilità, adottando tutte le misure necessarie per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.

I dettagli dell’inchiesta e le prospettive

Oltre al sequestro dei beni e alle indagini che coinvolgono 18 persone, l’inchiesta potrebbe avere sviluppi ulteriori nelle prossime settimane. Gli inquirenti stanno continuando a scavare nella gestione dei fondi e delle risorse dell’Ateneo, non escludendo ulteriori colpi di scena. Inoltre, la Procura della Repubblica di Modena ha sottolineato l’importanza di perseguire con determinazione questi crimini, non solo per recuperare le somme sottratte, ma anche per inviare un chiaro messaggio contro l’abuso delle risorse pubbliche.

Mentre l’inchiesta prosegue, la comunità accademica e l’opinione pubblica continuano a seguire con attenzione gli sviluppi, consapevoli che la tutela delle risorse pubbliche è un principio imprescindibile per garantire la fiducia nella pubblica amministrazione e nella correttezza dei sistemi gestionali.

Lo riporta modenatoday.it.