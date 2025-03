Applausi e divertimento a Lucera; "LA PAURA FA 40", del Regista Di Capua al Teatro dell'Opera

Grande entusiasmo ed applausi a Lucera in occasione della rappresentazione della Commedia dal titolo “La Paura fa 40”, farsa in due atti del Regista Paolo DI CAPUA, con protagonisti gli straordinari attori del Gruppo Teatrale “Il Baffo odv” di Torremaggiore (Fg).

Alla serata, tenutasi presso il Teatro dell’Opera, sabato 29 marzo, con ingresso alle ore 20,00 e sipario alle 20,30, sono state presenti alcune Autorità Istituzionali, tra cui l’Assessore ai Servizi Sociali di Lucera, Luigi GRANIERI; Anna LAMEDICA, Consigliere Comunale di Torremaggiore e Presidente Avis della sezione locale;

rappresentanti di associazioni e dell’informazione, tra cui Carmen RICCIO, Presidente dell’Associazione “Mirko Valerio Emanuele”; il Direttore di Stato Quotidiano Giuseppe DE FILIPPO ed il Direttore de “l’Immediato”, Francesco PESANTE.

“È una Commedia ricca di colpi di scena, dove il sorriso trionfa accompagnato dalla sana ironia tipica delle Commedie eduardiane. Tante sono le vicende in cui ognuno potrà ritrovare propri comportamenti e riflettere sulle situazioni equivoche che, a volte, si susseguono nella vita attraverso la casualità e l’imprevisto”, dichiara il Regista Paolo DI CAPUA ringraziando i presenti e gli attori del suo Gruppo “Il Baffo odv”, di cui è anche Direttore Artistico.

“Sono grato al mio Gruppo Teatrale perché ogni volta dimostra passione ed impegno. Fare teatro richiede costanza nel tempo ed i risultati ripagano di tutti i sacrifici di ognuno“, conclude il Regista DI CAPUA emozionato dinanzi ad una platea che, puntualmente, alla fine di ogni spettacolo tarda ad alzarsi ed a lasciare la sala. Ed è in quegli attimi che il successo, quale scintilla di condivisione e vicinanza, oltrepassa qualsiasi presenza numerica.

Non volti, ma sorrisi.

Non poltrone occupate, ma anime rapite e partecipi quando si tratta di scene che seguono ritmi incalzanti, e che gli attori del Baffo riescono a riprodurre superando ogni aspettativa e finzione traducendo il tutto in realtà.

L’appuntamento teatrale si è inoltre distinto per le esibizioni di ospiti importanti come lo Showman Televisivo pugliese Giuseppe Luigi IANNETTI, reduce dall’aver inaugurato il decimo anno con la sua presenza a Sanremo doc, al salotto delle celebrità ed a vari eventi collaterali, nonché orgoglioso di rappresentare la Puglia, Torremaggiore e la città di San Severo in collaborazione con l’associazione Tradizione Fujente rappresentata dal suo braccio destro Antonio QUAGLIANO.

IANNETTI si è esibito in balli dalla coreografia Rosso Passione insieme a Giovanna GRIFA, indossando abiti dalle finiture eleganti appositamente confezionati dalla “Sartoria Gina” di Torremaggiore.

È stato altresí molto applaudito Anthony RICCI, un giovanissimo cantante di San Severo (Fg) che, a soli 11 anni conta già all’attivo numerose partecipazioni a svariati contest e concorsi musicali attraverso interpretazioni di brani di Elvis PRESLEY, Frank SINATRA, Ray CHARLE, ZUCCHERO, i QUEEN e Michael JACKSON.

Alla finale di SANREMO

JUKE BOX, Anthony RICCI si è aggiudicato il 1^ posto nella categoria Kids.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 12 aprile presso il Teatro “Giuseppe Verdi” di San Severo (Fg).

Per info si può contattare il nr. 329 0204528.

L’organizzazione dell’intera rappresentazione è stata curata dall’avv. Antonella MONTANARO.

La serata è stata presentata da Elisabetta CIAVARELLA, giornalista de “La Gazzetta di San Severo”, che si ringrazia per la pubblicità mediatica.

Si ringraziano: il Comune di Lucera; il pubblico presente; gli ospiti e la ditta VG di Volgarino Giuseppe per il supporto logistico.

La Scenografia è stata realizzata da Miriam INSOGNA e Rossana COPPOLA, mentre i costumi da Maria DE VITO.

Gli Arredi scenici sono stati ricercati da Maria DE VITO, Concetta ANGELORO e Cinzia IARRAPINO.

Il Trucco è stato realizzato da Angela CIPRIANO; le Acconciature da

Loreta CAPPUCCI con la collaborazione di Filomena DE GENNARO;

Attrezzista di scena: Giovanni GALLO;

Fonia Silvano John Lemon Finizio;

Strumenti e Figure Francesco Finizio e Murialdomani srl Gianni Finizio;

Tecnico Audio Andrea DI BICCARI; Tecnico Luci Claudio FINIZIO;

Fotografo ufficiale Antonio SCHIAVONE.

Grafica a cura di Creativia adv.

Regia di Paolo DI CAPUA.

Personaggi ed interpreti:

Vincenzino Esposito: Salvatore Di lanni;

Felice Esposito: Giuseppe Volgarino;

Teresina Esposito: Gina Mollica;

Filomena Esposito: Cinzia larrapino;

Gemma Lo Conte: Greta Cicerale;

Checchina Loiodice: Lory Cappucci;

Luigi De Rosa: Andrea Maiorano;

Giovanni Altamura: Giuseppe Russo;

Evelina Altamura: Rossana Coppola;

Giorgio Volpe: Roberto Longo;

Ettore De Stefani: Emilio Pio Liemonte;

Olga Peretti: Miriam Insogna;

Domenico Cellini: Giuseppe La Rocca;

Saveria Cirillo: Concetta Angeloro;

Rosa Cellini: Giovanna De Vivo;

Maestra Adelchise Kraus: Arcangela Spinelli;

Rita Tresoldi: Noemi Mastrogiacomo;

Madre Agnese Mezzasalma: Maria De Vito;

Elvira Mezzasalma in Papetti: Elvira Di Gennaro.

(Foto Antonio Schiavone).