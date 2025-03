Dal Gargano a Netflix: la musica di Subconscio conquista il pubblico internazionale

Dai suggestivi borghi del Gargano ai palcoscenici internazionali dello streaming globale: la carriera di Giulio Campaniello, in arte Subconscio, continua a crescere, portando il suo talento oltre i confini nazionali. Originario di Rignano Garganico, ma bolognese d’adozione, il musicista ha raggiunto un nuovo prestigioso traguardo: due sue tracce sono state selezionate per la serie Netflix “Michele Buteau – Survival Of The Thickest”, disponibile sulla celebre piattaforma on demand. Già noto al pubblico italiano per le sue partecipazioni a programmi TV e radio nazionali, Campaniello ha saputo costruire nel tempo un’identità musicale ben definita, caratterizzata da sonorità contemporanee e testi intensi.

La selezione dei suoi brani in una produzione Netflix rappresenta una svolta nella sua carriera, offrendogli una visibilità globale e portando un pezzo di Puglia e Bologna nelle case di milioni di spettatori. Il successo della serie, che sta conquistando anche il pubblico italiano, conferma l’intuizione dei produttori: la musica di Subconscio si inserisce perfettamente nella narrazione, sottolineando momenti chiave della storia con atmosfere uniche. Un riconoscimento importante per il cantautore, che dimostra come la scena indipendente italiana possa competere con i mercati musicali internazionali.

Con questa collaborazione, Subconscio si afferma come un artista versatile e capace di oltrepassare barriere di genere e confini geografici. Il suo percorso sembra appena cominciato e questa esperienza potrebbe rappresentare solo il primo passo verso nuove collaborazioni con il mondo del cinema e delle grandi produzioni audiovisive. Il Gargano e la sua tradizione musicale trovano così un nuovo ambasciatore d’eccezione, pronto a lasciare il segno nella scena internazionale.

