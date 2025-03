MACERATA – La movida di Macerata continua a brillare nel panorama nazionale, con una forte presenza ai Dance Music Awards, i premi che celebrano l’eccellenza nel mondo dell’intrattenimento notturno

. Tra le nomination per la decima edizione, spiccano tre locali di Civitanova Marche – Brahma, Shada e La Serra – che si contendono il titolo di miglior discoteca, in un concorso che ogni anno attrae l’attenzione degli appassionati di musica e divertimento.

I Dance Music Awards, considerati gli “Oscar” del settore, sono un concorso indipendente creato per celebrare la dance music e l’industria del divertimento notturno.

Questa edizione segna un traguardo importante per la nostra regione, che si presenta con ben sette nomination, un risultato in linea con quello dello scorso anno.

Tra le novità, spicca l’ingresso de La Serra come ristoclub in gara, mentre lo Shada, già presente in passato, continua a raccogliere consensi.

Tra i nomi in lizza figurano anche importanti personalità del panorama musicale locale.

Edoardo Ascani, direttore artistico di Brahma e Shada, è nuovamente in finale nella categoria Art Director, un ruolo che ricopre da anni con successo. Ascani, portorecanatese di 44 anni, è ormai un volto noto in questo contesto, così come Nicola Pigini.

Il giovane DJ e produttore recanatese, che ha conquistato la categoria Dance-Pop Dj Producer nell’edizione precedente, quest’anno si trova in competizione con ben tre candidature: Dj Guest, Dance Dj/Producer, e per il festival Rocville, organizzato dal Circolo San Rocchetto di Castelfidardo.

Non mancano altre conferme di peso: Lino Del Bianco, 46enne di Mogliano, uno dei PR più noti d’Italia, è tra i candidati per il miglior PR, mentre Alex Sblendorio, il 37enne vocalist originario di Manfredonia, continua a essere una delle voci più apprezzate del Brahma.

Sblendorio ha iniziato a farsi conoscere durante le feste universitarie ed è ormai una figura di riferimento nel panorama della musica dance.

Le categorie in gara sono aumentate quest’anno, passando da 26 a 28, con nuove opportunità per i protagonisti del settore.

I voti sono già aperti sul sito ufficiale del concorso (https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso), e la cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 maggio, presso la discoteca Villa delle Rose di Riccione.

Le aspettative sono alte per il nostro territorio, che punta ancora una volta a conquistare premi prestigiosi, tra cui quelli per la miglior discoteca al chiuso e all’aperto.

Con nomi di grande spessore, la sfida per la vittoria si preannuncia entusiasmante.

Lo riporta ilrestodelcarlino.it