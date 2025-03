Housing Sociale e Indirizzi al Pug: la posizione del MoVimento 5 Stelle.

Il MoVimento 5 Stelle, a tutti i suoi livelli istituzionali e partecipativi, intende chiarire la propria posizione sul tema dell’Housing Sociale e respingere qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica o divisione interna.

Il gruppo ha lavorato instancabilmente per individuare soluzioni che potessero tenere insieme le diverse sensibilità presenti nella maggioranza, perseguendo però l’irrinunciabile obiettivo di tutelare gli interessi della città di Foggia nel breve e lungo termine. L’obiettivo è dotare la città di una pianificazione urbanistica chiara e moderna, superando la vecchia e logorante logica delle singole varianti urbanistiche.

Il tema è stato affrontato attraverso un confronto interno aperto e proficuo, coinvolgendo anche il gruppo territoriale, e successivamente con una partecipazione proattiva al dibattito in maggioranza. Anche nei momenti di divergenza, il confronto si è svolto in maniera leale e trasparente, nel pieno rispetto dei principi democratici.

Concretamente, è stato il MoVimento 5 Stelle a richiedere un parere legale all’Avvocatura Civica per garantire la massima tutela della posizione dell’ente e consentire una decisione consapevole e responsabile dell’organo consiliare. Inoltre, il MoVimento 5 Stelle ha fornito il contributo determinante nel definire un solido indirizzo per il PUG e i programmi di residenza popolare, rispondendo alla più importante prescrizione in essere, ossia di adottare un provvedimento ampiamente e adeguatamente motivato necessario alla decadenza del vetusto quanto inattuabile programma di Housing del 2008, contemperando così una più valida alternativa ed un interesse pubblico superiore.

Il MoVimento 5 Stelle respinge qualsiasi tentativo di isolare singoli rappresentanti o di alimentare fratture interne. Il dibattito e la pluralità di idee rappresentano una ricchezza, ma è l’unità d’azione a garantire risposte efficaci. Le dichiarazioni rilasciate dal consigliere Ing. Quarato, Presidente della Commissioni Ambiente e Territorio e Delegato alle Politiche abitative, costituiscono un appello al coraggio e alla coscienza individuale nonchè collettiva per il bene e il futuro della città.

Il MoVimento 5 Stelle riafferma i principi irrinunciabili che guidano la propria azione in materia: stop al consumo di suolo, sviluppo e mobilità sostenibile, rigenerazione ecologica del territorio, regole chiare e certe per l’edilizia e programmi realmente attuabili ed efficaci per rispondere alla grande necessità di case popolari.

Foggia necessita di strumenti urbanistici moderni e di un’amministrazione determinata ad affrontare le sfide con serietà e competenza. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare in questa direzione con coerenza e responsabilità.

MoVimento 5 Stelle – Foggia, 29/03/2025.