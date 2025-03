Foggia in silenzio stampa, ma il presidente Canonico rompe il silenzio con una conferenza

Il Calcio Foggia 1920 ha ufficializzato l’adozione di un silenzio stampa temporaneo, una decisione presa dopo il pesante 4-0 subito sul campo della Casertana, che ha ulteriormente complicato la già critica situazione della squadra. Con la retrocessione che si avvicina sempre di più, la società rossonera ha scelto di focalizzarsi esclusivamente sulle ultime gare di campionato. Nel comunicato diramato dal club, si sottolinea che, pur rispettando il diritto di cronaca, la misura si rende necessaria per ridurre la pressione e permettere a tutto l’ambiente di concentrare le forze sulle sfide decisive che restano da affrontare. Il silenzio stampa, dunque, è una misura temporanea, e la sua durata sarà comunicata successivamente, al termine di questa fase delicata.

Nonostante il divieto di dichiarazioni da parte di giocatori e staff tecnico, il presidente Nicola Canonico terrà una conferenza stampa lunedì 31 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Stampa “A. Fesce” dello stadio Zaccheria. Questo incontro rappresenterà un’importante occasione di chiarimento pubblico, soprattutto dopo le recenti tensioni che hanno accompagnato il difficile momento del club. Il tracollo di Caserta, che ha visto il Foggia capitolare con un sonoro 4-0, è solo l’ennesimo capitolo di una stagione caratterizzata da altalenanti risultati. La squadra, mai in grado di trovare continuità, si trova ora a rischio di retrocessione, con la zona salvezza che dista solo pochi punti.

La piazza rossonera è in fermento, e la speranza di tifosi e addetti ai lavori è che le parole di Canonico possano fare chiarezza sul futuro del club. L’attesa è alta per un intervento che potrebbe segnare una svolta in una stagione che, fino ad ora, non ha regalato soddisfazioni. Il silenzio stampa, che vuole essere un’opportunità per concentrarsi sul campo, lascia spazio a domande cruciali sul futuro della squadra e della società, in un momento che si preannuncia decisivo per le sorti del Foggia.

Lo riporta l’IMMEDIATO.NET