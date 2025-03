Fuggi a Foggia 2024: spettacolo alla quarta edizione, Valerio Santoro brilla tra gli italiani

Foggia. La quarta edizione della “Fuggi a Foggia” si è confermata una competizione di alto livello, richiamando atleti di spicco sia a livello nazionale che internazionale. 434 gli iscritti, con 62 squadre.

La gara, attesissima dagli appassionati di podismo, ha visto trionfare nella categoria maschile il burundese Butoyi Jean De Dieu (Bitonto Runners), che ha chiuso la prova in un eccellente tempo di 30:19.

Valerio Santoro: secondo italiano e primo della Provincia di Foggia

Prestazione di rilievo per Valerio Santoro (ASD Polisportiva Eppe Merla), originario di Manfredonia, che ha chiuso al quarto posto assoluto con un tempo di 32:35. Questo risultato lo ha consacrato come secondo miglior italiano in gara e primo atleta della Provincia di Foggia, confermando la sua costante crescita e competitività nel panorama podistico nazionale.

Classifica maschile – Top 5

Butoyi Jean De Dieu (Burundi) – Bitonto Runners – 30:19 Irabaruta Olivier (Burundi) – 30:51 Giovannelli Raffaele (Italia) – ASD International Security S. – 31:45 Santoro Valerio (Italia) – ASD Polisportiva Eppe Merla – 32:35 Marinelli Giuseppe (Italia) – ASD Montemiletto Team Runners – 34:08

Classifica femminile – Top 2

Inglese Veronica (Italia) – G.S. Avis Barletta ASD – 35:20 Nahimana Cavaline (Burundi) – 38:17

Una gara in crescita

La “Fuggi a Foggia” continua a crescere di anno in anno, sia in termini di partecipazione che di livello agonistico. La presenza di atleti internazionali e la conferma di talenti locali come Valerio Santoro dimostrano l’importanza di questa manifestazione nel panorama podistico italiano.

Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione ricca di emozioni e spettacolo!

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT – ENZO MAIZZI