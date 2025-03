Incidente sulla SS89 tra Manfredonia e Mattinata: auto si ribalta nella notte

MANFREDONIA (FOGGIA) – Paura nella notte lungo la Strada Statale 89, nel tratto tra Manfredonia e Mattinata, dove un’auto si è ribaltata autonomamente sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 03:00.

Ancora da chiarire le cause del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada.

Non si hanno al momento informazioni sulle condizioni del conducente e di eventuali passeggeri.

Seguono aggiornamenti.