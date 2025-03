Le strisce blu a Foggia sono illegali e mettono a rischio la sicurezza stradale

FOGGIA – La situazione dei parcheggi a pagamento nel quartiere Ferrovia e in tutta la città di Foggia desta forti preoccupazioni per la sicurezza stradale.

In molte strade, le strisce blu vengono dipinte a ridosso degli incroci e sulle strisce pedonali, in violazione del Codice della Strada e con gravi conseguenze per pedoni e automobilisti.

Secondo l’articolo 158 del Codice della Strada, la sosta è vietata: sulle strisce pedonali (comma 1, lettera h) e a meno di 5 metri dagli incroci (comma 1, lettera f).

Nonostante queste norme siano chiare, a Foggia si continua a disegnare strisce blu in aree vietate, creando situazioni di pericolo per la circolazione.

L’errata collocazione dei parcheggi a pagamento ha conseguenze dirette sulla sicurezza stradale:

Per i pedoni: le auto parcheggiate a ridosso delle strisce pedonali riducono la visibilità, costringendo le persone ad attraversare la strada con un rischio maggiore di investimento.

Per gli automobilisti: la sosta troppo vicina agli incroci ostacola la visuale, aumentando il pericolo di incidenti nelle manovre di svolta.

In alcune zone della città, dove si sono verificati incidenti anche mortali, il problema è stato in parte corretto.

Tuttavia, nella maggior parte delle strade la situazione rimane pericolosa e il rischio di nuovi incidenti è concreto.

Il paradosso è evidente: se un’auto parcheggia in un incrocio senza strisce blu viene multata, ma se paga il parcheggio, il divieto sembra non valere più.

Se il Comune di Foggia ha davvero a cuore la sicurezza dei cittadini, deve intervenire subito per rimuovere le strisce blu illegali e ripristinare il rispetto del Codice della Strada.

Si chiede un intervento immediato per tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti e per garantire che il sistema dei parcheggi non sia solo un mezzo per fare cassa, ma rispetti le normative vigenti.