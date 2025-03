Lega di Foggia in solidarietà alla sindaca Episcopo: "Condanniamo con fermezza l'odio online"

La Lega di Foggia ha espresso piena solidarietà alla sindaca Maria Aida Episcopo, vittima in questi giorni di pesanti attacchi verbali sui social. Con un comunicato firmato dal segretario provinciale Joseph Splendido e dalla vice commissaria cittadina con delega al Welfare Miriam Ventura, il partito ha condannato con fermezza gli attacchi da parte dei “leoni da tastiera”, definendo inaccettabili i messaggi di odio e violenza rivolti alla prima cittadina. Il comunicato sottolinea che al di là delle differenze politiche, “viene lesa la dignità di una persona, di una donna, di una madre”, evidenziando come questi episodi rappresentino una ferita profonda per la comunità.

La Lega ha ribadito la necessità di restare uniti contro il cyberbullismo, un fenomeno che il partito sta combattendo da tempo, anche grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Milano nel progetto Vox Diritti. Secondo i rappresentanti del partito, l’esposizione delle donne, in particolare quelle che ricoprono ruoli pubblici, agli attacchi online è un problema in crescita. La Lega ha posto l’accento sul fatto che non basta più una semplice denuncia per contrastare l’odio online: è urgente una maggiore regolamentazione delle piattaforme digitali.

“La violenza verbale sui social non può essere sottovalutata – affermano i rappresentanti del partito –. Il web riflette le tensioni sociali e, per evitare che queste si traducano in violenza fisica, è necessario monitorare, comprendere e intervenire con azioni concrete.” Un appello che sollecita un cambio di passo nella lotta all’odio online e nel rafforzamento delle politiche di regolamentazione della rete, affinché non resti impunito l’odio che circola sulla piattaforma digitale.

Lo riporta l’immediato.net