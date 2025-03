Maltempo sul Gargano: nubifragio causa disagi alla circolazione

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Un violento nubifragio si è abbattuto nelle prime ore di oggi sulla parte alta del territorio, causando allagamenti e disagi alla viabilità.

Secondo i dati registrati, le precipitazioni hanno superato i 40 mm in appena due ore.

Le criticità maggiori si registrano su via Marconi e all’inizio della SP 48 in direzione San Marco in Lamis, fino alla località Texano.

Le autorità invitano i cittadini a evitare queste arterie fino a quando l’acqua non sarà defluita, per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e di prestare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità.