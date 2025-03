Manfredonia, 30 marzo 2025 – Si è spento all’età di 70 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, Michele Santamaria.

Santamaria è stato dipendente di una Casa di cura privata di Manfredonia e già segretario aziendale dell’Usppi (Unione Sindacale delle Professioni e delle Professionalità Intellettuali) di Foggia.

Le esequie dell’uomo si terranno lunedì 31 marzo alle ore 16:30 presso la Chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Manfredonia.

La cerimonia funebre rappresenterà un momento di raccoglimento per amici e conoscenti che desiderano porgere un ultimo saluto.

I familiari hanno espresso la loro gratitudine per le numerose manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute in questo momento di dolore.

Un amico

Ho parlato l’ultima volta con Michele verso fine dello scorso anno. Mi ha telefonato dopo un po’ di tempo, preannunciandomi una “grande notizia”. Così del resto è stato il nostro rapporto per anni: notizie, articoli, le sue battaglie per “la giustizia”, “la verità”, e qualsiasi forma di incongruenza. Poi “litigavamo” perché mi rimproverava di non essere troppo incisivo e diceva che avrebbe dato le notizie “ad altri giornali”. Così per 15 anni. Poi ci ritrovavamo e “facevamo pace”.

Una persona perbene, che probabilmente avrebbe meritato di più dalla vita.

Alla fine della telefonata mi aveva parlato del suo stato di salute. Quasi ironizzando, come era solito fare. Lo stesso quando diceva che mi avrebbe portato un “buonissimo liquore al cioccolato”, per poi ripensarci. E tornavamo a ridere.

Ciao Michele, riposa in pace. Sei stato e sei un amico. Grazie per tutto quello che hai fatto, per le belle parole, per le risate, per le tue lotte, per i consigli. Un abbraccio.

Condoglianze a tutti i familiari dell’uomo.

Giuseppe de Filippo