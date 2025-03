GARGANO, 30 marzo 2025. Questa mattina, nei pressi del distributore lungo la SS89 Garganica, ex Manfredonia Vetreria, in direzione Mattinata, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di ciclisti.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma le condizioni dei feriti sono apparse subito critiche, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare le cause dell’accaduto.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Una donna di nazionalità tedesca risulterebbe ferita.

Da raccolta dati, un uomo alla guida di un’autovettura avrebbe invaso l’altra corsia, travolgendo la donna sulla bici.

Seguono aggiornamenti.

fotogallery RADIOMANFREDONIACENTRO