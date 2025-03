Manfredonia travolgente: battuta l’Ischia con un secco 3-0

Il Manfredonia si impone con autorità sull’Ischia con un netto 3-0, in una gara dominata dai sipontini grazie a cinismo e organizzazione di gioco. Decisivi Carbonaro, Calemme e Coppola, autori delle reti che hanno sancito il successo biancoceleste.

L’incontro parte con un breve fase di studio, ma al 7’ il Manfredonia rompe gli equilibri: Calemme viene atterrato in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Carbonaro, che con freddezza spiazza il portiere Rizzuto e firma il vantaggio. L’Ischia prova a reagire con un paio di incursioni insidiose, tra cui una punizione che mette in difficoltà il portiere sipontino Sapri (11’). Tuttavia, il Manfredonia continua a spingere, sfiorando il raddoppio al 17’ con un contropiede fulmineo concluso da un gran tiro di Carbonaro, deviato in angolo da Rizzuto. Al 46’, proprio allo scadere del primo tempo, arriva il gol capolavoro di Calemme: rovesciata spettacolare che lascia di stucco la difesa ospite e porta il Manfredonia sul 2-0. Un gesto tecnico da applausi che infiamma il “Miramare”.

Nella ripresa l’Ischia prova a guadagnare metri e aumenta la pressione, sfruttando diversi calci d’angolo. Il Manfredonia però si difende con ordine e non concede spazi. Il tecnico sipontino opera alcune sostituzioni per dare freschezza alla squadra e al 92’ arriva il gol che chiude definitivamente il match: Coppola finalizza un’azione corale e sigla il tris, facendo esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti. Il Manfredonia amministra il finale di gara con esperienza, respingendo gli ultimi tentativi degli ospiti e portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica. Un successo meritato che conferma la solidità della squadra di mister Cinque e l’ambizione dei sipontini in questa stagione.

a cura di Daniele Catalano