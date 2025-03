Nicola Carfagna tra i talenti di 1M NEXT 2025: un'opportunità per rappresentare il Gargano al Concerto del Primo Maggio ph rignanonews.com

Un talento emergente del territorio potrebbe presto calcare uno dei palchi più prestigiosi della musica italiana. Nicola Carfagna, noto artisticamente come MEDA169, è stato selezionato tra i giovani artisti in gara per 1M NEXT 2025, il contest che offre la possibilità di esibirsi al Concerto del Primo Maggio a Roma. Carfagna, vincitore del Premio Jalarde 2024, ha radici ben salde nella sua terra: originario di Rignano Garganico da parte di padre e di Apricena da parte di madre, rappresenta con orgoglio la scena musicale emergente del Gargano. Essere tra i finalisti di 1M NEXT significa avere l’opportunità di esibirsi davanti a migliaia di spettatori e farsi conoscere dal grande pubblico. Il percorso per raggiungere questo obiettivo, però, passa anche attraverso il supporto del pubblico: fino al 31 marzo 2025 è possibile votare per MEDA169 attraverso il sito ufficiale del contest.

Sostenere MEDA169 non significa solo aiutare un giovane artista a realizzare il suo sogno, ma anche valorizzare il talento locale e dare visibilità alla scena musicale del Gargano. Il suo percorso artistico rappresenta:

La storia di un talento emergente che si fa strada con passione e determinazione

L’orgoglio di portare il nome della propria terra su un palco nazionale

La dimostrazione che i sogni si realizzano con impegno e con il sostegno della comunità

La partecipazione di Nicola Carfagna a 1M NEXT è un’occasione per l’intera comunità di Apricena e del Gargano di farsi sentire e di dimostrare che anche le realtà locali possono esprimere artisti di talento. Per votarlo, bastano pochi minuti: accedendo al sito del contest e cliccando su “vota”, chiunque può contribuire a trasformare questa possibilità in una realtà concreta. Un piccolo gesto che potrebbe fare la differenza per un giovane artista pronto a rappresentare la sua terra sulla scena musicale italiana.

