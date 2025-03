Si allarga la rete degli uffici postali dove è possibile richiedere o rinnovare il passaporto. Il servizio, già attivo in diverse città italiane, è ora disponibile anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, tre di Bergamo e in quattro comuni della provincia di Firenze. L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, semplifica l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione ed è parte del progetto Polis, che punta a estendere questi servizi anche nei piccoli comuni.

Grazie all’ampliamento, il servizio copre ora oltre 250 comuni in Lombardia, Toscana e Campania. Oltre ai nuovi sportelli, la possibilità di ottenere il passaporto si estende a 88 uffici postali nella provincia di Milano, 42 in quella di Napoli e 121 nella provincia di Bergamo. Le grandi città si aggiungono a Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza, dove il servizio è già operativo.

Successo dell’iniziativa e numeri in crescita

L’iniziativa ha già registrato un notevole successo: circa 14mila richieste di passaporto sono state presentate nei 388 uffici postali delle città principali, a cui si aggiungono 25mila domande provenienti dai 2.052 uffici nei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis.

L’obiettivo di Polis è garantire ai cittadini un accesso più semplice e rapido ai servizi pubblici, riducendo i tempi di attesa e offrendo un’alternativa agli uffici di Polizia.

Come funziona il servizio?

La procedura per il rilascio o il rinnovo del passaporto è stata semplificata grazie a un accordo tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini devono presentare:

Un documento di identità valido

Il codice fiscale

Due foto formato tessera

Il pagamento del bollettino (42,50 euro)

Una marca da bollo da 73,50 euro

In caso di rinnovo, il vecchio passaporto o una copia della denuncia di smarrimento/furto

L’operatore postale raccoglie le informazioni e i dati biometrici (foto e impronte digitali) e trasmette la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Per accedere al servizio negli uffici delle grandi città è necessario prenotare un appuntamento sul sito di Poste Italiane. Una volta pronto, il passaporto può essere ritirato a domicilio.

Più servizi negli uffici postali

Il progetto Polis non si limita ai passaporti: negli uffici postali aderenti è possibile ottenere certificati anagrafici, di stato civile, previdenziali e per pratiche di volontaria giurisdizione. Finora sono stati rilasciati oltre 55mila documenti. I servizi vengono erogati allo sportello, in aree dedicate o tramite totem digitali self-service, migliorando l’accessibilità e semplificando la vita ai cittadini.

ph tgcom24.com.