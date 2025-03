Approvato il progetto da 2,1 milioni di euro, finanziato dal PNRR. Obiettivo della ASL: ridurre i ricoveri impropri e potenziare l’assistenza territoriale. Del Vecchio (FP CGIL): “occasione unica per ricollocare Infermieri e OSS che operano in altri ambiti territoriali”.

Un nuovo presidio per la Capitanata.

“San Marco in Lamis avrà presto un ospedale di comunità, una struttura sanitaria intermedia tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale tradizionale. Il progetto esecutivo, approvato per un importo di 2.104.286,48 euro, rientra nei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati alla sanità territoriale” – lo ricorda Angelo Riky Del Vecchio, candidato RSU 2025 per conto della FP CGIL.

“L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione Puglia, ASL Foggia e amministrazioni locali, con l’obiettivo di potenziare i servizi di prossimità nel territorio garganico. Quello di San Marco in Lamis è uno dei sette ospedali di comunità previsti in provincia, insieme a quelli di Foggia, Volturino, San Nicandro Garganico, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste” – spiega l’esponente della FP CGIL.

La struttura: 20 posti letto e spazi dedicati alla riabilitazione.

L’ospedale sorgerà dalla rifunzionalizzazione di un’area del presidio territoriale di via San Nicandro, su una superficie di 1.008 mq. La struttura includerà:

20 posti letto , distribuiti in: 3 camere quadruple 3 camere doppie 2 camere singole (tutte con servizi privati)

, distribuiti in: Ambulatorio medico

Spazio riabilitativo (“palestrina”)

(“palestrina”) Soggiorno comune per gli ospiti

I lavori prevedono rimodulazione degli spazi interni, adeguamento degli impianti e installazione di un ascensore porta-lettighe.

Il cantiere aprirà l’11 febbraio, con conclusione prevista per marzo 2026.

Cos’è un ospedale di comunità e a chi serve?

Gli ospedali di comunità rappresentano un ponte tra territorio e ospedale, pensati per pazienti che:

Non necessitano di ricoveri in reparti specialistici

Hanno bisogno di assistenza continuativa (stabilizzazione clinica, riabilitazione, supporto sociosanitario)

(stabilizzazione clinica, riabilitazione, supporto sociosanitario) Non possono essere seguiti adeguatamente a domicilio

Vantaggi principali: evitare ricoveri ospedalieri non necessari, favorire dimissioni protette in strutture vicine al domicilio, migliorare l’accessibilità alle cure per gli anziani e i pazienti cronici.

Opportunità per infermieri e OSS.

“La nuova struttura offrirà anche possibilità di ricollocamento per infermieri e OSS attualmente impiegati in altri presidi dell’ASL di Foggia, ottimizzando le risorse umane del territorio” – conclude l’esponente della FP CGIL.

A cura di Angelo Ricky Del Vecchio.