Ultim'ora, incidente stradale in direzione di San Paolo di Civitate. Fonte: san severo today

SAN SEVERO (FOGGIA) – Grave incidente stradale questa mattina sulla strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate.

Tre veicoli si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento, e due di essi si sono ribaltati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, mentre la Polizia Locale di San Severo ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento non si conoscono le condizioni precise delle persone coinvolte.

Seguono aggiornamenti.