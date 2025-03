Vitulano Drugstore Manfredonia riapre la lotta salvezza, Pesaro KO negli ultimi istanti

Il Vitulano Drugstore Manfredonia regala una notte magica ai suoi tifosi: un PalaScaloria sold out può finalmente esplodere di gioia per una vittoria meravigliosa e meritata.

Con il 4-3 inflitto alla diretta concorrente Italservice Pesaro nella ventitreesima giornata della Serie A di futsal, i sipontini riaprono la lotta salvezza: ora la zona PlayOut dista un solo punto; quattro, invece, quella per la permanenza diretta nella massima categoria.

Una giornata memorabile: il risultato è stato ottenuto con sacrificio ed impegno. Le cocenti delusioni recenti hanno alimentato il fuoco dentro gli uomini di mister Davide Moura che dimostrano nuovamente di saper affrontare le difficoltà, anche le più insormontabili, con grande carattere e qualità.

Non c’è tempo, però, di festeggiare alcunché: serviranno nuove imprese nelle sette giornate di regular season rimanenti per raggiungere un autentico miracolo sportivo. Si ripartirà immediatamente: turno infrasettimanale, martedì 1 aprile alle 19:00. Lunghissima trasferta torinese: al PalaMaggiore di Leinì, sfida alla big L84.

Cronaca della partita

In apertura, la gara è interamente a trazione manfredoniana. Dopo alcune occasioni, André Ferreira mette la palla al centro: scivolata decisiva di Dario Giannattasio che trova la sua prima rete in maglia biancoceleste. Parte lo show personale di Wilmer Cabarcas Ronaldo: il popolare pivot venezuelano torna in campo nella migliore delle condizioni e sigla una doppietta di spessore. Prima rete bucando Lorenzo Manservigi con un insidioso mancino dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi facendosi trovare libero in area di rigore, servito nuovamente da André Ferreira. Nel prosieguo di una gara così importante per gli esiti del campionato, la conduzione effettuata dalla terna arbitrale si sottolinea in maniera particolarmente negativa. Numerose decisioni semplicemente errate inficiano sulla gestione del nervosismo delle squadre e minano il regolare svolgimento di uno spettacolo meraviglioso. Volano cartellini rossi sulla panchina dei padroni di casa, anche verso Michele Murgo. I marchigiani riaprono la sfida nel finale di primo tempo: solita giocata con dribbling e violenta conclusione dell’asso Matheus Barichello, poi il capitano Felipe Tonidandel sfugge alla difesa avversaria e supera un fin lì reattivo Caio Ainsa.

Nella ripresa, arriva la rimonta pesarese, nuovamente con una fiammata d’autore di Barichello, bestia nera dei garganici già nelle categorie inferiori. Partita tesa per l’intera seconda frazione di gioco, con il peso della posta in palio ponderato su ogni singolo pallone. Davide Moura sa, però, che per ricostruirsi le chance di una difficilissima salvezza, c’è bisogno anche di rischiare: a Dariush Djelveh viene affidata la maglia del portiere di movimento. Dopo continui brividi lungo la schiena, il genio, l’intesa e l’esperienza decidono la partita: fallo laterale battuto da Mauro Canal, con André Ferreira che, d’improvviso, s’inserisce nell’area di rigore: il PalaScaloria viene giù, i due ex della sfida contribuiscono a ricordarci l’essenza di questo sempre più incredibile sport.

Formazioni

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Italservice Pesaro: Ricordi (p), Tonidandel (k), Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Achilli, Barichello (vk), Saponara, Ramon, Manservigi (p). All. Bargnesi.

Arbitri: sig. Luca Paverani (Roma 2), sig. Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Cronometrista: sig. Ugo Ciccarelli (Napoli).

Tabellino

6’26″pt Giannattasio; 7’48″pt, 11’06″pt Ronaldo; 15’04″pt, 2’11″st Barichello; 18’13″pt Tonidandel; 19’33″st André.

Provvedimenti disciplinari

Ammoniti: Ronaldo, Djelveh, Caio (MAN), Saponara (PES). Espulso Murgo (MAN).