​Meta ha annunciato l’introduzione di Meta AI su WhatsApp in Italia, segnando un passo significativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni di messaggistica. Questo assistente virtuale, già disponibile negli Stati Uniti dal 2023, è ora accessibile agli utenti italiani, offrendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di comunicazione.

Cos’è Meta AI e come funziona

Meta AI è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Meta, progettato per assistere gli utenti in diverse attività direttamente all’interno di WhatsApp. Utilizza il modello di intelligenza artificiale open source Llama 3.2 e, attualmente, le sue capacità sono focalizzate sulla generazione di testo. Gli utenti possono interagire con Meta AI per ottenere informazioni, suggerimenti o assistenza nella scrittura di messaggi. L’interazione avviene attraverso un’icona colorata, prevalentemente blu, che appare nella schermata delle chat, oppure cercando “Meta AI” tra i contatti. Inoltre, è possibile menzionare @MetaAI all’interno delle chat di gruppo per coinvolgere l’assistente nella conversazione. ​

Come utilizzare Meta AI su WhatsApp

Per iniziare a utilizzare Meta AI su WhatsApp, gli utenti possono:​

Chat individuali : toccare l’icona colorata nella schermata delle chat o cercare “Meta AI” tra i contatti per avviare una conversazione diretta con l’assistente.​

Chat di gruppo: digitare @MetaAI seguito dalla domanda o richiesta desiderata per coinvolgere l’assistente nella conversazione di gruppo. ​

Funzionalità offerte da Meta AI

Meta AI offre diverse funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti su WhatsApp, tra cui:​

Risposte a domande : fornisce informazioni su vari argomenti, dalla cultura generale a consigli pratici.​

Pianificazione e organizzazione : assiste nella creazione di piani, come organizzare un viaggio o una cena, offrendo suggerimenti e promemoria.

Supporto alla scrittura: aiuta nella composizione di messaggi, offrendo suggerimenti per migliorare la chiarezza e l’efficacia del testo.​

È importante notare che, al momento, alcune funzionalità avanzate disponibili in altre regioni, come la generazione e l’editing di immagini, non sono attive in Europa a causa di restrizioni normative. ​Panorama+1El País+1

Privacy e sicurezza

Meta ha sottolineato che le conversazioni con Meta AI sono separate dalle altre chat e che gli utenti possono eliminare la cronologia delle interazioni con l’assistente. Inoltre, Meta ha dichiarato che le chat con l’assistente non saranno utilizzate per addestrare l’intelligenza artificiale e che l’IA non accede automaticamente alle conversazioni personali degli utenti. ​Team World+1Panorama+1

Disponibilità e lingue supportate

Meta AI è attualmente disponibile in sei lingue europee, tra cui l’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il portoghese. Il rilascio è in corso e potrebbe richiedere alcuni giorni o settimane prima che tutti gli utenti abbiano accesso all’assistente. ​