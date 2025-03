A Foggia il 30° anniversario dell’omicidio di Francesco Marcone

Si è concluso con grande partecipazione il programma di eventi organizzato per commemorare il trentesimo anniversario dell’omicidio di Francesco Marcone, il direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso nel pomeriggio del 31 marzo 1995. Marcone fu vittima di due colpi di pistola nell’atrio del palazzo dove viveva, un atto di violenza che rimane senza colpevoli, con l’assassino e i mandanti ancora ignoti. Tuttavia, il suo nome è diventato un simbolo di integrità morale, coraggio e onestà, con la sua morte che ha segnato un punto di svolta nella storia della città, risvegliando le coscienze di una comunità spesso troppo addormentata di fronte alla criminalità.

Il tema scelto per le iniziative di quest’anno, “30 anni con Francesco Marcone. Non c’è giustizia senza verità”, ha unito le forze di Libera, del Comune di Foggia e della Regione Puglia in una serie di eventi commemorativi.

Gli eventi sono iniziati il 28 marzo con una toccante iniziativa presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “A. Pazienza”, dove alle 17:30 Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco, hanno ricordato il loro padre. La serata si è rivelata un momento di forte emozione e riflessione, ripercorrendo la figura di Marcone e il suo coraggio nell’affrontare il suo dovere con dignità, senza compromessi.

Il 30 marzo, giornata dedicata a Francesco Marcone, ha visto il ricordo anche attraverso lo sport. La quarta edizione della gara nazionale di corsa “Fuggi a Foggia“, categoria bronze, ha avuto luogo alle 9:00 con partenza da piazza Giordano, un’iniziativa che ha unito sport e memoria. Nel pomeriggio, il cinema Laltrocinema Cicolella ha ospitato due proiezioni gratuite del docufilm “Il sangue mai lavato” di Luciano Toriello, che ha narrato la storia di Marcone e della sua morte. I posti per assistere alla proiezione sono stati esauriti rapidamente, segno dell’alto interesse della cittadinanza.

Il 31 marzo, giorno dell’anniversario, è stato un momento particolarmente significativo. Alle 8:30 si è svolta la cerimonia di apposizione di una corona di fiori presso la stele in memoria di Francesco Marcone, situata in via Nedo Nadi a Foggia. A seguire, al Teatro Giordano, si è tenuta la rappresentazione teatrale “Io sono Franco. Storia di Franco Marcone, un uomo normale”, con Franco Ferrante e testo di Lidia Bucci. L’ingresso, riservato agli studenti delle scuole cittadine, ha coinvolto le nuove generazioni in un atto di memoria collettiva, rendendo omaggio a un uomo che ha sacrificato la sua vita per il rispetto delle leggi e della giustizia.

La partecipazione e il coinvolgimento della città hanno confermato quanto Francesco Marcone rappresenti ancora oggi un faro di giustizia e legalità.

A trent’anni dalla sua morte, la sua memoria continua a ispirare tutti coloro che credono nella giustizia e nella lotta contro ogni forma di compromesso con la criminalità.

fotogallery enzo maizzi