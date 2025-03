Bonus extra bollette: importi e modalità di erogazione dal 1° aprile

Dal prossimo 1° aprile, partirà l’erogazione del contributo straordinario da 200 euro deciso dal governo con l’ultimo decreto bollette. Il bonus sarà destinato a chi già percepisce il bonus sociale (lo sconto in bolletta per chi si trova in condizioni di disagio economico e fisico), ma con una platea estesa rispetto al passato. Infatti, il bonus extra sarà ora garantito anche a chi ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 25.000 euro, e non solo a chi già riceveva il bonus sociale con un ISEE inferiore ai 9.530 euro.

Le modalità di erogazione del bonus extra

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha precisato che l’erogazione del nuovo assegno avverrà rapidamente per chi già beneficia dello sconto in bolletta. Per gli altri, invece, il contributo sarà assegnato una volta che i beneficiari avranno presentato l’Isee e dopo che saranno effettuate tutte le verifiche sui requisiti. Ulteriori dettagli saranno forniti dal collegio dell’Arera, che si riunirà probabilmente la prossima settimana per chiarire le modalità esatte.

Importo e durata del bonus extra

Per coloro che già percepiscono il bonus sociale, l’assegnazione del contributo straordinario partirà dal 1° aprile. Il bonus, erogato per un trimestre (dal 1° aprile al 31 luglio), prevede un importo di 1,64 euro al giorno che sarà sommato agli importi già ricevuti con il bonus sociale. Questi importi sono differenziati in base alla numerosità del nucleo familiare.

Come viene erogato il bonus sociale elettrico

Il bonus sociale elettrico viene erogato mensilmente e uguale ogni mese per i 12 mesi in cui il cliente ha diritto al beneficio. Ad esempio, se lo sconto mensile è di 15 euro, in una bolletta bimestrale il cliente troverà 30 euro di riduzione.

Importo del bonus sociale elettrico per il 2025

Nel 2025, l’importo del bonus sociale elettrico sarà il seguente:

Per una famiglia di 1-2 componenti: 167,90 euro (0,46 euro giornalieri, 13,80 euro mensili);

(0,46 euro giornalieri, 13,80 euro mensili); Per un nucleo con 3-4 componenti: 219 euro (0,60 euro giornalieri, 18 euro mensili);

(0,60 euro giornalieri, 18 euro mensili); Per famiglie numerose (più di 4 componenti): 240,90 euro (0,66 euro giornalieri, 19,80 euro mensili).

Cumulo dei due contributi

Poiché il bonus sociale viene riconosciuto per 12 mesi, per i nuclei che nel 2025 hanno ancora in corso il bonus del 2023 (con ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro), l’assegno sarà pari all’80% dei valori riconosciuti a chi ha un ISEE sotto i 9.530 euro. In questi casi, il contributo straordinario si sommerà all’agevolazione preesistente.

Lo riporta Ilsole24ore.com.