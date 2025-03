Cartelle esattoriali: il condono tombale al posto della rottamazione quinquies

Oggi è possibile presentare domanda per riaprire i termini della rottamazione quater per il condono delle cartelle esattoriali. Chi ha perso il beneficio per il mancato pagamento di una rata del piano precedente può ora fare richiesta per rientrare nel programma e godere dei vantaggi previsti.

Nel frattempo, è stata avanzata una proposta di legge dalla Lega per introdurre una nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Tuttavia, dalle audizioni parlamentari degli organismi competenti, come l’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio e il Dipartimento delle Finanze, è emerso che le rottamazioni non risolvono il problema strutturale delle cartelle non pagate. Da questa analisi nasce l’idea di un vero condono tombale, ben più incisivo di una semplice rottamazione.

La rottamazione delle cartelle esattoriali ha come obiettivo offrire agli evasori la possibilità di saldare il debito con sconti significativi, tra cui la cancellazione delle sanzioni e degli interessi. Tuttavia, questo approccio non sempre risolve il problema: molti contribuenti aderiscono per guadagnare tempo, senza effettivamente riuscire a pagare la prima rata. In questi casi, l’annuncio di una nuova rottamazione spesso spinge a non onorare il piano precedente, creando un circolo vizioso.

Il magazzino crediti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione continua ad aumentare, a dimostrazione di una crisi economica persistente e di un numero crescente di contribuenti in difficoltà. Le quattro rottamazioni finora realizzate hanno recuperato solo 34 miliardi di euro su 1.272,90 miliardi di euro di cartelle. Questo dato evidenzia la necessità di una strategia alternativa, che possa risolvere in modo più definitivo la questione.

Il condono tombale rappresenta una soluzione radicale: invece di proporre sconti e rateizzazioni, questo provvedimento cancella completamente il debito, senza richiedere alcun pagamento. Secondo le stime, circa 500 miliardi di euro di cartelle potrebbero essere coinvolti in un condono tombale, un provvedimento che eliminerebbe dal magazzino delle insolvenze tutte le cartelle difficili da riscuotere.

Tra le cartelle più problematiche ci sono quelle mini, per cui il costo delle procedure di incasso supera il valore del recupero. Inoltre, molte cartelle sono intestate a contribuenti deceduti, ditte cessate o nullatenenti, e per alcune somme l’incasso sarebbe antieconomico a causa dei costi di gestione.

Al 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva ancora 1.272,90 miliardi di euro da riscuotere. Le rottamazioni finora realizzate hanno avuto tassi di decadenza altissimi (oltre il 50%) e il loro impatto è stato limitato. Con il condono tombale, invece, l’idea è di risolvere definitivamente la questione, eliminando dal sistema tutte le cartelle difficili da riscuotere e garantendo una gestione più efficiente dei crediti fiscali.

