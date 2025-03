Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di Caputo Carmela e De Salvia Francesco Paolo, rispettivamente nata a Foggia il 27/07/1951 e nato a Manfredonia il 18/12/1954, già imputati per reati fiscali legati alla gestione dell’ASD Scuderia Piloti del Gargano.

I due erano stati condannati in primo e secondo grado per omessa dichiarazione ai fini IVA, ma il ricorso in Cassazione ha ribaltato l’esito processuale.

Il caso: dalla condanna all’assoluzione

Il procedimento aveva preso il via con la sentenza del 17 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto i due imputati colpevoli del reato previsto dall’art. 5 del D.lgs. 74/2000, condannandoli a un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno, oltre a una serie di interdizioni e sanzioni accessorie. La Corte d’Appello di L’Aquila, il 18 marzo 2024, aveva confermato la condanna, respingendo le motivazioni difensive e imponendo anche il pagamento delle spese processuali.

Il ricorso in Cassazione: le criticità della sentenza d’appello

Tramite il loro legale, Caputo e De Salvia hanno impugnato la sentenza basandosi su cinque motivi di ricorso, focalizzati principalmente sulla carenza di motivazione in merito all’elemento soggettivo del reato. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il dolo specifico basandosi esclusivamente sulla qualifica formale degli imputati all’interno dell’associazione sportiva, senza approfondire la loro effettiva consapevolezza e volontà di evadere il fisco.

Un punto chiave della difesa è stato proprio l’assenza di prove concrete sulla volontà fraudolenta degli imputati. Secondo il ricorso, il ruolo ricoperto da Caputo e De Salvia non era sufficiente a dimostrare l’intento di evasione fiscale, tanto più che l’ASD Scuderia Piloti del Gargano era un ente privo di scopo di lucro e che gli imputati non avevano specifiche competenze contabili.

La decisione della Cassazione: mancanza di dolo specifico

Esaminando il ricorso, la Cassazione ha ritenuto fondate le obiezioni della difesa e ha annullato la sentenza di condanna. Secondo la Suprema Corte, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello risultava insufficiente, limitandosi ad affermare la consapevolezza degli imputati basandosi sul loro ruolo di amministratori di fatto dell’associazione sportiva. Tale approccio è stato ritenuto inadeguato a dimostrare la presenza del dolo specifico richiesto per il reato contestato.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che il dolo specifico di evasione non può essere dedotto unicamente dalla posizione degli imputati all’interno della società, ma deve essere provato attraverso elementi concreti, come il vantaggio economico effettivamente ottenuto o la reiterazione del comportamento illecito. Poiché tali elementi non erano stati adeguatamente dimostrati, la Corte ha ritenuto che non vi fossero le basi per una condanna.