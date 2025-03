ChatGPT in tilt - Fonte Immagine: datamation.com

Nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, numerosi utenti hanno segnalato problemi di accesso e malfunzionamenti diffusi su ChatGPT, il celebre chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI. Secondo il sito Downdetector, le segnalazioni hanno registrato un picco significativo, con criticità che sembrano colpire soprattutto gli accessi da desktop, mentre l’app risulta meno coinvolta.

OpenAI ha confermato di essere al lavoro per individuare la causa del problema, specificando che i disservizi riguardano non solo ChatGPT, ma anche altre piattaforme come Sora, Playground e Labs.

Problemi anche con le nuove iscrizioni

Oltre ai malfunzionamenti su ChatGPT, OpenAI ha segnalato difficoltà con le nuove registrazioni, che interessano tutti i suoi software. Tuttavia, le API, che permettono l’integrazione dei servizi OpenAI in altre applicazioni, risultano ancora operative.

Il blackout ha coinvolto gli accessi sia dal sito web che dalle app per iOS e Android, con i primi problemi registrati intorno alle 14:00 ora italiana.

Sovraccarico dei server? L’ipotesi dietro il down

Nelle scorse ore, il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva invitato gli utenti a limitare l’uso della nuova funzione di generazione di immagini, introdotta di recente. Questo strumento, che permette di trasformare le foto in fumetti e ha rapidamente spopolato sui social, potrebbe aver sovraccaricato i server, contribuendo ai problemi di accesso riscontrati oggi.

OpenAI continua a monitorare la situazione e promette aggiornamenti sulle cause e le tempistiche per il ripristino completo dei servizi.

Lo riporta TGCOM24.it.