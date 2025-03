Sara Campanella, giovane studentessa palermitana originaria di Misilmeri, è stata brutalmente uccisa a soli 21 anni mentre usciva da una lezione al Policlinico di Messina, dove studiava Tecniche di laboratorio biomedico.

L’omicidio è avvenuto in viale Gazzi, nei pressi dello stadio “G. Celeste”. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata aggredita dal suo ex fidanzato, con cui aveva recentemente interrotto la relazione. La lite tra i due è degenerata, fino a quando l’uomo ha estratto un coltello e l’ha colpita alla gola con estrema violenza, recidendole la giugulare. Non è ancora chiaro se i fendenti siano stati uno o due, ma il colpo è stato fatale.

I compagni di corso di Sara sono stati i primi a soccorrerla e a chiamare il 118, ma il trasporto in ospedale si è rivelato inutile: la giovane è morta poco dopo l’aggressione.

L’assassino si è dato alla fuga subito dopo il delitto. Un collega di Sara avrebbe provato a inseguirlo, ma il giovane è riuscito a dileguarsi a bordo della sua auto. Le forze dell’ordine hanno identificato il sospettato grazie alle testimonianze raccolte, ma non sono ancora riuscite a trovarlo.

Lunedì sera gli agenti hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Tommaso Cannizzaro, a Messina, ma l’uomo non era presente.

Fonte: Fanpage.it

