Una ciclista tedesca di 63 anni è attualmente in prognosi riservata e ricoverata in rianimazione al Policlinico di Foggia dopo essere stata investita ieri pomeriggio da un’auto, una C3, sulla statale 89 che collega Foggia al Gargano, vicino allo svincolo per Monte Sant’Angelo. La donna ha riportato un grave politrauma.

La 63enne stava pedalando insieme al marito, anch’esso in bicicletta, quando è avvenuto l’incidente. Il marito non è rimasto coinvolto nell’incidente. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte dei carabinieri.

Lo riporta norbaonline.it.