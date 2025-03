Delitto di Garlasco: via libera al maxi incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio

Il maxi incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avrà finalmente luogo. A deciderlo è stata la giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, che ha accolto l’istanza dei pubblici ministeri riguardo le nuove indagini sul delitto avvenuto nel 2007 a Garlasco (Pavia), nella villetta di famiglia della vittima.

L’accertamento includerà non solo la comparazione del Dna di Sempio con i risultati ottenuti da materiale trovato sulle unghie e dita della 26enne, ma anche analisi genetiche su numerosi reperti e campioni mai analizzati in passato. Tra i materiali da esaminare figurano un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi, confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti e altri oggetti contenenti impronte.

L’udienza del 9 aprile segnerà l’inizio ufficiale del processo, con il conferimento dell’incarico e la definizione dei quesiti per il maxi incidente probatorio. Durante questa udienza, sia la difesa di Sempio che le parti civili – i genitori e il fratello di Chiara Poggi – potranno nominare i propri consulenti. Il giudice stabilirà anche la durata degli accertamenti.

Secondo il legale di Sempio, Massimo Lovati, il suo assistito è tranquillo e il caso sta proseguendo con indagini sui dati genetici. Il consulente per le analisi sarà Emiliano Giardina, noto per aver lavorato anche sul caso di Yara Gambirasio per la Procura di Bergamo.

La difesa potrà nominare Luciano Garofano, ex comandante del Ris, come consulente, mentre le parti civili potranno avvalersi di Marzio Capra, storico consulente in casi simili.

Dopo 18 anni dal delitto, Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini. Inizialmente indagato nel 2017, è stato nuovamente iscrittol nel registro degli indagati a marzo. La Procura di Pavia ora lo accusa di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni di carcere per il delitto.

Il nuovo avviso di garanzia è stato emesso nell’ambito di un’indagine genetica avanzata, sviluppata con tecniche di ultima generazione. Recentemente, Sempio si è sottoposto a un esame salivare e tampone per il Dna, come richiesto dal Gip di Pavia dopo il rifiuto iniziale dell’indagato.

