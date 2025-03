Federica Pellegrini e il mistero del pancione: "Non è mio"

Federica Pellegrini è incinta? Un’immagine pubblicata dalla campionessa su Instagram ha scatenato il gossip tra i fan. La foto, che ritrae un pancione in bella vista accompagnato dalla frase “aspettandoti”, ha suscitato molte domande e ipotesi. La reazione dei follower è stata immediata, pensando che Federica fosse in attesa del secondo bambino. Tuttavia, la stessa Pellegrini ha prontamente svelato l’arcano.

Il mistero del pancione

Nello scatto condiviso dalla Divina, mamma della piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024, si vede il suo bulldog francese riposare su un pancione evidente, che sembra indicare una dolce attesa. Il commento che accompagnava la foto recitava: “Bianca sussurra a Bianca“. Subito, i fan hanno ipotizzato che Federica fosse incinta di un secondo bambino, scatenando commenti come: “Una sorellina per Matilde” o “Notizia pazzesca, auguri giganti per voi”.

La smentita di Federica

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente Federica Pellegrini, che ha risposto nei commenti: “Ragazzi la pancia non è mia“. Anche il marito, Matteo Giunta, ha ironicamente aggiunto: “Io non c’entro nulla“. In realtà, come si è potuto scoprire dal tag nella foto, il pancione appartiene a Martina Carraro, nuotatrice italiana e amica di Federica, che è in dolce attesa. Anche la stessa Martina ha commentato la foto con un cuoricino rosa, confermando il lieto evento.

