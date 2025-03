31 Marzo 2025 – TGCOM24. Il Festival delle Streghe di Benevento ha suscitato forti polemiche da parte degli esorcisti italiani. L’associazione internazionale fondata da padre Gabriel Amorth, figura iconica dell’esorcismo, ha lanciato un duro attacco contro l’evento “Janara – Le streghe di Benevento”, che si è svolto durante l’ultimo fine settimana di marzo.

Secondo l’AIE, l’evento “è contrario al cristianesimo e incoraggia la stregoneria”, un fenomeno ritenuto “non solo oggettivamente incompatibile con i valori cristiani, ma anche nemico della libertà e della dignità umana”.

La critica non si è limitata all’evento in sé, ma ha coinvolto anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha risposto prontamente alle accuse.

Gli esorcisti, in particolare, hanno denunciato l’inclusione di bambini e adolescenti in attività legate a tematiche di stregoneria, affermando che “far divertire la popolazione, bambini e ragazzi inclusi, con tematiche appartenenti al mondo del male” denota un “gravissimo malessere interiore” e una “mancanza di coscienza civica”, specialmente in chi ricopre ruoli pubblici.

La replica di Mastella non si è fatta attendere: “Da cattolico sono ben altre le diavolerie che mi preoccupano”, ha dichiarato il sindaco, facendo riferimento a problemi più urgenti, come “i mercanti che profanano il Tempio”, piuttosto che agli eventi folkloristici. Mastella ha poi sottolineato che il Festival delle Streghe vuole essere un’opportunità di riflessione culturale, non un attacco alla fede cristiana.

“Raccontare la figura della ‘strega’ nel nostro contesto significa anche parlare del riscatto e della forza di tante donne ingiustamente perseguitate nei secoli”, ha affermato, invitando a evitare “interpretazioni distorte” e a concentrarsi su una lettura aperta e profonda dell’evento.

Il sindaco ha inoltre precisato che l’iniziativa ha visto la partecipazione di studiosi e accademici di rinomati atenei italiani, tra cui antropologi e storici del Medioevo e del Cristianesimo, per un confronto rispettoso anche con le riflessioni cristiane.

Mastella ha concluso la sua difesa dell’evento invitando a superare “i cupi residui integralistici”, sottolineando come la cultura cattolica si sia già liberata da tali visioni ristrette.

L’incidente ha sollevato un acceso dibattito sul confine tra folklore, cultura e fede religiosa, con la città di Benevento al centro di una discussione che tocca temi storici e spirituali profondamente radicati.

Fonte: TGCOM24.com