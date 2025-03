La corsa alla Serie B nel Girone C di Serie C si infiamma. Il Cerignola continua a lottare per la promozione diretta e, con una vittoria di misura contro il Monopoli, aveva assaporato il ritorno in vetta. Decisivo il gol di Cuppone nel finale, che ha regalato ai gialloblù tre punti fondamentali. Ma la gioia è durata poco: l’Avellino ha risposto battendo il Benevento 2-1, mantenendo il primato con due lunghezze di vantaggio.

Al “Partenio-Lombardi”, i biancoverdi sono passati in vantaggio con Armellino, ma il Benevento ha trovato il pari grazie a Pinato. A un quarto d’ora dal termine, Palumbo ha segnato il gol che ha sancito il successo degli irpini, permettendo alla squadra di Biancolino di restare al comando con 63 punti, due in più del Cerignola.

Le ultime quattro giornate di campionato saranno decisive: il 6 aprile il Cerignola farà visita alla Cavese, mentre l’Avellino affronterà una sfida ostica a Catania. Intanto, il Monopoli mantiene il terzo posto con 53 punti, ma il Crotone (51) è in agguato. L’Altamura, nonostante la sconfitta per 3-1 a Messina, è vicino alla salvezza matematica. Situazione più complicata per il Foggia, che, dopo il pesante 4-0 incassato dalla Casertana, rischia di dover soffrire fino all’ultimo per centrare i playoff.

La volata finale si preannuncia incandescente: chi riuscirà a conquistare la promozione diretta?

