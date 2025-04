Jessica Pizzarelli nuova coordinatrice del movimento civico “CON” a Ischitella

Professionista del settore turistico e ambientale, guida escursionistica e consulente nella progettazione di esperienze turistiche, Jessica Pizzarelli porta con sé una solida esperienza nella valorizzazione del territorio e nello sviluppo di iniziative legate alla sostenibilità e alla promozione culturale.

“La mia nomina a coordinatrice di ‘Con’ per Ischitella è un onore e una grande responsabilità”, ha dichiarato Pizzarelli. “Mi impegnerò con determinazione per promuovere uno sviluppo turistico consapevole e sostenibile, capace di valorizzare il nostro straordinario patrimonio naturale e culturale. Credo in una politica fatta di ascolto, partecipazione e azioni concrete per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio”.

Con una carriera dedicata all’educazione ambientale al turistica e alla promozione delle risorse locali, Pizzarelli intende rendere il movimento “Con” un punto di riferimento per chi desidera un’Ischitella più dinamica, inclusiva e capace di esprimere tutto il suo potenziale.