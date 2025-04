IL “PREZZEMOLO” SEMPRE E OVUNQUE: AVVOCATI-GIÀ ASSESSORI- ED ESPONENTI POLITICI DI MAGGIORANZA.

Siamo concretamente, e non in maniera demagogica, impegnati per la difesa effettiva dei diritti dei lavoratori.

Cio’ emerge senza alcun dubbio dalle iniziative legislative, approvate di recente, in Parlamento, in tema di partecipazione dei lavoratori alle attività aziendali e di maggiore loro tutela nell’ipotesi di patologie oncologiche, croniche e gravi (proponente il nostro On. Giandiego Gatta).

Tuttavia, riteniamo anomalo, sotto il profilo etico-politico, il fatto che un avvocato agisca nei confronti del Comune, chiedendo più di un milione e mezzo di euro, per talune prestazioni rese da particolari categorie di persone.

L’anomalia risiede nel fatto che chi ricorre contro la civica amministrazione, riveste, contestualmente, la posizione di esponente politico dell’attuale maggioranza di Palazzo San Domenico. Ma vi è di più!

Il professionista in questione, nel periodo in cui i suddetti lavoratori avrebbero maturato i loro diritti, era l’assessore che si occupava proprio del settore nel quale operavano i lavoratori. Insomma, assessore nel ramo in cui operavano i lavoratori per cui oggi richiede €1.700.000,00 all’amministrazione comunale della cui maggioranza è esponente politico.

Una totale confusione di ruoli, rivelatrice del modo di gestire la cosa pubblica da parte di una compagine, palesemente priva di capacità amministrativa, ma brava ad inserire il “prezzemolo” in ogni pietanza…

I consiglieri comunali di Forza Italia

(NOTA STAMPA) Manfredonia, 31 marzo 2025.