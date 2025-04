Manfredonia, la Giunta approva il PIAO 2025-2027. Tutti i dettagli

La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi il 31 marzo 2025 presso il Palazzo di Città, ha approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027”. La seduta, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca e con la partecipazione degli assessori e del Segretario comunale Giacomo Scalzulli, ha avuto come obiettivo la definizione delle strategie amministrative per il triennio. Il PIAO rappresenta un documento di pianificazione fondamentale per l’ente locale, finalizzato a ottimizzare l’organizzazione della macchina amministrativa e a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Il piano comprende obiettivi strategici in materia di trasparenza, innovazione digitale, gestione del personale e semplificazione burocratica.

Durante la discussione, i membri della Giunta hanno sottolineato l’importanza del documento per garantire un’amministrazione più moderna e funzionale. L’approvazione del PIAO consente al Comune di Manfredonia di adempiere agli obblighi normativi e di pianificare in modo coordinato le attività per il prossimo triennio. Il provvedimento adottato sarà ora reso pubblico e disponibile per la consultazione da parte dei cittadini, in linea con i principi di trasparenza e partecipazione amministrativa.