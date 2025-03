Manfredonia. PNNR e Borgo Mezzanone, “Fuori dal Coro” intervista sindaco La Marca in Comune

Questa mattina, una troupe di Mediaset del programma Fuori dal Coro ha intervistato il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, per fare il punto della situazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, sui progetti riguardanti Borgo Mezzanone, una delle aree più delicate e cruciali del territorio comunale.

Il PNRR rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio delle aree svantaggiate e marginali, e Borgo Mezzanone non fa eccezione. Come ben illustrato dal Sindaco La Marca durante l’intervista, l’amministrazione comunale è fortemente impegnata nel cercare di convogliare fondi e risorse per ridare dignità e opportunità a questa realtà, da tempo al centro di problematiche socio-economiche complesse.

Il borgo, che ospita una numerosa popolazione di migranti, ha bisogno di interventi strutturali che vadano oltre il mero recupero urbanistico, mirando a una vera e propria trasformazione sociale e culturale.

Il servizio, che andrà in onda mercoledì sera, promette di raccontare non solo la storia di un territorio in difficoltà, ma anche quella di un’amministrazione comunale che si impegna a fare la differenza, attraverso politiche concrete di sviluppo e integrazione.

A questo proposito, l’articolo che era stato pubblicato precedentemente da Statoquotidiano.it in data 10 febbraio 2025, ha approfondito la posizione dell’amministrazione comunale in merito al PNRR, evidenziando le linee guida dell’attuale governo locale e le sue priorità per la crescita e lo sviluppo sostenibile (link all’articolo: Statoquotidiano – PNRR e la posizione dell’Amministrazione La Marca su Borgo Mezzanone).

Mercoledì sera, il servizio di Mediaset darà ulteriori spunti su come la città di Manfredonia, attraverso il PNRR e il suo impegno, stia cercando di scrivere una nuova pagina di speranza per Borgo Mezzanone e per l’intera area del Gargano.