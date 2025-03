Interrogazione sulla Situazione Criminale Ambientale a Borgo Mezzanone: Un Allarme per la Salute e l’Ambiente

Un serio allarme per l’ambiente e la salute pubblica è stato lanciato dal Capogruppo Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, che, attraverso una video denuncia pubblicata sui social, ha evidenziato la preoccupante situazione del ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia. Oggetto della denuncia sono i rifiuti speciali, in particolare gli pneumatici di veicoli abbandonati, accumulati a sud della ex pista del ghetto, dove si registrano frequenti incendi di questi materiali.

Gli incendi di pneumatici, spiega Marasco, rappresentano un grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Questi incendi non solo generano fumi tossici che persistono nell’aria per giorni, ma rilasciano anche sostanze altamente dannose come nanoparticelle, ossidi d’azoto, idrocarburi incombusti, benzene, formaldeide, benzo[a]pirene e altre sostanze cancerogene. L’inquinamento derivante da questi roghi ha gravi ripercussioni sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque circostanti, compromettendo anche la qualità dei prodotti agricoli locali.

Oltre ai pericoli diretti per la salute, come l’insorgenza di tumori e malattie respiratorie, gli incendi di pneumatici contribuiscono al riscaldamento globale, emettendo gas serra come il protossido di azoto. Le polveri sottili rilasciate durante la combustione, infatti, assorbono la luce solare, trattenendo calore nell’atmosfera e aggravando l’effetto serra. Un danno che, secondo Marasco, non solo colpisce le generazioni attuali, ma avrà un costo ingente per le future generazioni.

Il Consigliere Marasco ha formalmente chiesto al Prefetto di Foggia, al Sindaco di Manfredonia e agli altri responsabili del Comune di intervenire con urgenza per fermare questi incendi e per bonificare l’area, che ormai rappresenta un vero e proprio “ghetto ambientale”. In particolare, Marasco sollecita un intervento tempestivo per evitare che questi rifiuti, soprattutto gli pneumatici, continuino a bruciare liberamente, aggravando una situazione che già compromette la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo.

L’impatto di tali fenomeni, sottolinea Marasco, è di natura sanitaria, ma le ricadute sono anche di tipo ambientale e climatico. Il “benessere” e la sicurezza dei cittadini, quindi, devono essere tutelati attraverso un’azione amministrativa forte e trasparente, capace di coniugare sviluppo e sostenibilità. Un invito ad agire con responsabilità, perché i danni ambientali odierni sono destinati a pesare sulle future generazioni.

L’interrogazione è stata presentata in forma ufficiale al Prefetto e al Sindaco di Manfredonia, con la richiesta di una risposta urgente sia in Consiglio Comunale che per iscritto, come previsto dalle normative di legge. Un appello che spera di sensibilizzare le autorità locali e regionali a un intervento rapido e risolutivo, per fermare questo scempio ambientale e garantire la salute pubblica.