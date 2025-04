"Una grande festa bianconera". Inaugurata la Sede del Juventus Official Fan Club Manfredonia (VIDEO) PH STATOQUOTIDIANO.IT

Con grande entusiasmo e partecipazione, ieri si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della sede del Juventus Official Fan Club Manfredonia, un evento che ha segnato l’inizio di una nuova era per i tifosi bianconeri della città. Un sogno che si è finalmente concretizzato grazie all’impegno, alla dedizione e alla passione incrollabile dei soci, che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questo ambizioso progetto.

Non solo un semplice punto di ritrovo per i sostenitori della Juventus, ma una vera e propria “casa bianconera”, dove condividere emozioni, tifare la squadra del cuore e diffondere i valori autentici dello sport. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi tifosi, autorità locali e rappresentanti del mondo sportivo, tutti uniti dal comune amore per i colori bianconeri.

Il percorso che ha portato all’apertura della sede non è stato privo di sacrifici: ogni membro del Fan Club ha messo a disposizione il proprio tempo ed energie, mosso esclusivamente dalla passione per la Juventus. L’obiettivo di costruire una vera e propria “famiglia juventina” a Manfredonia è ora una realtà, e il club si propone come punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della lealtà, del rispetto, della fratellanza e della sana competizione.

Durante l’evento, i fondatori del club hanno ribadito l’importanza dello sport, che va ben oltre il gioco del calcio: passione, sacrificio e dedizione sono i principi cardine di questa iniziativa. L’inaugurazione è stata un’occasione speciale per brindare al futuro del club e per celebrare il legame indissolubile tra i tifosi e la squadra.

Grande entusiasmo anche tra i presenti, che hanno accolto con applausi e cori l’apertura della sede, consapevoli di far parte di una comunità unica. La serata si è conclusa in un clima di festa, con momenti di condivisione e un brindisi collettivo alla nuova avventura del Fan Club.

Come affermava Alessandro Del Piero: “La Juve non è solo una squadra di calcio, è un modo di vivere.” Un concetto che i tifosi di Manfredonia hanno dimostrato di incarnare appieno, scrivendo una nuova pagina di storia per la passione bianconera nella città.

