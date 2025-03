La chiusura dell’impianto di cracking di Versalis a Brindisi segna una svolta drammatica per l’industria pugliese, sollevando forti preoccupazioni su occupazione, impatto ambientale e sviluppo del territorio. La decisione, che appare ormai definitiva, ha generato reazioni accese da parte delle istituzioni locali e dei sindacati, che da tempo chiedevano soluzioni alternative per evitare un colpo così duro all’economia locale.

“La chiusura del cracking di Versalis è un fatto gravissimo, con conseguenze pesanti sul lavoro, sull’ambiente e sull’intero sviluppo industriale di Brindisi” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Versalis aveva ipotizzato una transizione graduale con la creazione di una gigafactory, un piano che la Regione Puglia non ha mai ostacolato, a condizione che venissero garantiti i livelli occupazionali e la sostenibilità ambientale. Questa chiusura si poteva evitare. Ora è il momento che il Governo intervenga, perché il danno per Brindisi rischia di essere incalcolabile. Come Regione, non rimarremo in silenzio e siamo pronti ad aprire un confronto istituzionale per difendere il territorio brindisino”.

A fargli eco, l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, che ha evidenziato l’impatto devastante della decisione, non solo sul comparto occupazionale ma anche sulle conseguenze ambientali. “L’impianto di cracking di Versalis chiuderà domani e le nostre istanze, quelle dei sindacati e di tutti i lavoratori, sono rimaste inascoltate. È un colpo durissimo per il settore petrolchimico di Brindisi, un punto di riferimento per l’industria italiana ed europea. Avevamo chiesto al Governo di intervenire per ottenere un differimento dei termini della chiusura, affinché si potesse garantire una transizione sostenibile. Non solo non siamo stati ascoltati, ma ora ci troviamo a fronteggiare anche un rischio ambientale concreto”.

L’assessora ha infatti sottolineato i possibili effetti sulla qualità dell’aria: “Lyondell Basell, per mantenere in vita la produzione, potrebbe bruciare in torcia l’off gas residuo, con ricadute ambientali preoccupanti. Questa problematica era stata evidenziata nel documento inviato al ministro giorni fa, ma nulla è stato fatto per prevenirla. Inoltre, rimane il dubbio sul perché non siano ancora partiti i lavori per la realizzazione della gigafactory, considerato che essa dovrebbe sorgere in un’area distinta da quella attualmente occupata dagli impianti di Eni a Brindisi. Se così fosse, il cracking avrebbe potuto continuare a operare durante il periodo di transizione”.

Il futuro del comparto industriale brindisino appare incerto e le preoccupazioni riguardano non solo i lavoratori diretti di Versalis, ma anche l’indotto, che conta centinaia di aziende e migliaia di occupati. “Come Regione – conclude Triggiani – abbiamo convocato tavoli, sollecitato il ministro e avanzato proposte concrete per trovare soluzioni che potessero tutelare i lavoratori e l’economia locale. Purtroppo, il risultato è sotto gli occhi di tutti: una chiusura che si poteva evitare e un territorio che ora rischia di pagare un prezzo altissimo”.

Intanto, i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori si preparano a nuove mobilitazioni per chiedere un ripensamento sulla chiusura e soluzioni concrete per il futuro occupazionale di Brindisi. La partita non sembra ancora chiusa e la pressione sul Governo per un intervento tempestivo continua a crescere.